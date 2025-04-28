Золото Йовичевича. Экс-тренер Шахтера привел Лудогорец к чемпионству

«Лудогорец», возглавляемый хорошо знакомым украинским болельщиком Игорем Йовичевичем, стал чемпионом Болгарии сезона 2024/25.

В воскресенье, 27 апреля, подопечные Йовичевича убедительно обыграли ФК «Черно Море» (2:0) в 31 туре национального чемпионата и обеспечили золотые награды соревнований за 5 туров до финиша соревнований.

Этот чемпионский трофей стал 14-м подряд для Лудогорца. Команда выигрывает титул с 2012 года. В истории подобное достижение подчинялось еще двум европейским клубам:

Сконто (Латвия) – 14 трофеев в период с 1991 по 2004 гг.

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 14 трофеев в период с 2003 по 2016 гг.

Игор Йовичевич возглавил «Лудогорец» в сентябре 2024 года. Это уже второй трофей хорватского специалиста во главе болгарского гранда. «Лудогорец под руководством Йовичевича также завоевал Суперкубок Болгарии.