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28 апреля 2025, 09:23 |
926
1

Золото Йовичевича. Экс-тренер Шахтера привел Лудогорец к чемпионству

«Лудогорец» вновь триумфовал в национальном первенстве

28 апреля 2025, 09:23 |
926
1
Золото Йовичевича. Экс-тренер Шахтера привел Лудогорец к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

«Лудогорец», возглавляемый хорошо знакомым украинским болельщиком Игорем Йовичевичем, стал чемпионом Болгарии сезона 2024/25.

В воскресенье, 27 апреля, подопечные Йовичевича убедительно обыграли ФК «Черно Море» (2:0) в 31 туре национального чемпионата и обеспечили золотые награды соревнований за 5 туров до финиша соревнований.

Этот чемпионский трофей стал 14-м подряд для Лудогорца. Команда выигрывает титул с 2012 года. В истории подобное достижение подчинялось еще двум европейским клубам:

  • Сконто (Латвия) – 14 трофеев в период с 1991 по 2004 гг.
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 14 трофеев в период с 2003 по 2016 гг.

Игор Йовичевич возглавил «Лудогорец» в сентябре 2024 года. Это уже второй трофей хорватского специалиста во главе болгарского гранда. «Лудогорец под руководством Йовичевича также завоевал Суперкубок Болгарии.

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Игор Йовичевич Лудогорец чемпионат Болгарии по футболу Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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OLDTROLL
При Йовічевічі у Шахті була гра, а при Пушичу - суцільна ганьба, ну і як тепер з вибором у Ахметки, лікті не кусає??? Помічник Арне Слота, не означає професіоналізм!
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