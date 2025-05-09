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  4. Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 20:08 |
2605
1

Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе

Денис Костишин пояснил, почему ушел из «Александрии»

09 мая 2025, 20:08 |
2605
1
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
ФК Александрия. Денис Костышин

Украинский полузащитник Денис Костышин рассказал, почему зимой попрощался с Александрией. Денис признался, что разговаривал с Русланом Ротанем.

– Когда возвращались, были большие амбиции? Рассчитывали закрепиться у основания?

– Когда возвращался, очень хотел закрепиться в стартовом составе Александрии и стать основным игроком команды. Меня хотел и главный тренер – он видел меня в составе. К сожалению, реализовать это в полной мере не удалось.

– Стало ли для вас неожиданностью, что команда отказалась от вас во время зимних сборов? Как вам это объяснили? Какая была коммуникация с тренерским штабом?

– Состоялся разговор, во время которого мне дали понять, что игрового времени почти не будет. Мы остались в очень хороших отношениях со всеми, в том числе с главным тренером и его помощниками. Несмотря на лучшие обстоятельства, разошлись на положительной ноте. Руслан Петрович четко дал понять, что на этом этапе для меня самое важное – играть. Я искренне благодарен за этот откровенный разговор.

– Какие эмоции тогда были – разочарование, обида, спортивная злость?

– Внутри было много разных эмоций. Понимал, что нужно перезагрузиться.

Костышин перебрался в ФК Дрита зимой 2025 года, за 24 матча на клубном уровне во всех турнирах отличился 4 голами и 5 ассистами. В первой части сезона Денис выступал за «Александрию», покинутую свободным агентом.

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Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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apepa
К папе иди. Он не обидит...
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