Коноплянка и Зозуля нашли клуб изгнаннику Александрии. Он стал чемпионом
Денис Костишин вспомнил свой переход в ФК Дрита
Украинский легионер Денис Костишин вспомнил свой переход в ФК Дрита из Косово. Футболист рассказал, как возник вариант с таким переходом, поблагодарив Евгения Коноплянку и Романа Зозулю.
– Как возник вариант перехода в косовский клуб Дрита?
– Мне предложили этот вариант Евгений Коноплянка и Роман Зозуля – я сейчас работаю с ними. Они рассказали о возможности, я все обдумал в течение дня и согласился.
– Что стало решающим фактором в принятии решения о переходе в чемпионат Косово?
– Решающим фактором стало то, что меня там действительно хотел видеть тренер, а команда перед началом основной части чемпионата занимала первое место. Лидерство в турнирной таблице дает право сыграть в Лиге чемпионов. Да, с первого квалификационного раунда, но это все равно огромная мотивация и вдохновение. Именно ради таких шансов хочется играть и развиваться, – сказал Денис.
Костышин перебрался в ФК Дрита зимой 2025 года, за 24 матча на клубном уровне во всех турнирах отличился 4 голами и 5 ассистами. В первой части сезона Денис выступал за «Александрию», которую покинул свободным агентом.
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