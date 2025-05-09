Младен БАРТУЛОВИЧ: «После красной у Шахтера мы могли играть активнее»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после матча против донецкого «Шахтера» в 28-м туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

«Приветствую свою команду с заработанным очком. Да, красная карточка и можно было смелее играть. Моментом мы это делали. Но это «Шахтер», очень качественные игроки индивидуально.

Не хотели рисковать и раскрываться, потому что они разрешают ситуации один в один. Были возможности, где мы могли забивать, если бы забили гол, это была бы совсем другая игра.

Доволен, что на ноль сыграли. Сегодня немного в атаку играли не так, как хотелось. Надо немного спокойнее играть, особенно в первом тайме, играть с мячом. Лучше готовить атаки и насыщать штрафную площадку. Мы много спешили... У нас был момент, когда можно было забивать, но «Шахтер» очень хорошо играл позиционно во втором тайме», – сказал Младен.

В нынешнем сезоне «Заря» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.