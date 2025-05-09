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  4. Не бесплатно. Стало известно, сколько Реал заплатит за Хаби Алонсо
Испания
09 мая 2025, 19:11 |
448
0

Не бесплатно. Стало известно, сколько Реал заплатит за Хаби Алонсо

Байер не отпустит тренера бесплатно

09 мая 2025, 19:11 |
448
0
Не бесплатно. Стало известно, сколько Реал заплатит за Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

По информации известного журналиста Бена Джейкобса, Реал заплатит Байеру около 12 миллионов евро за возможность подписать тренера Хаби Алонсо.

В пятницу наставник уже подтвердил, что прощается с леверкузенской командой по итогам нынешнего сезона. Ожидается, что Реал в скором времени объявит об уходе тренера Карло Анчелотти и назначении Алонсо.

При этом ранее сообщалось, что между Байером и Алонсо была договоренность, что клуб просто отпустит специалиста, если с предложением придет Реал.

Контракт испанца с немецким клубом истекает летом 2026 года.

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Реал Мадрид Байер Хаби Алонсо Бундеслига чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Бен Джейкобс
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Комментарии 1
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Mark4854590
для Реала це невеликі гроші. А Баєру вини точно знадобляться. Можливо зп нового тренера закриють на кілька років
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