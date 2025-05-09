Не бесплатно. Стало известно, сколько Реал заплатит за Хаби Алонсо

По информации известного журналиста Бена Джейкобса, Реал заплатит Байеру около 12 миллионов евро за возможность подписать тренера Хаби Алонсо.

В пятницу наставник уже подтвердил, что прощается с леверкузенской командой по итогам нынешнего сезона. Ожидается, что Реал в скором времени объявит об уходе тренера Карло Анчелотти и назначении Алонсо.

При этом ранее сообщалось, что между Байером и Алонсо была договоренность, что клуб просто отпустит специалиста, если с предложением придет Реал.

Контракт испанца с немецким клубом истекает летом 2026 года.