Не бесплатно. Стало известно, сколько Реал заплатит за Хаби Алонсо
Байер не отпустит тренера бесплатно
По информации известного журналиста Бена Джейкобса, Реал заплатит Байеру около 12 миллионов евро за возможность подписать тренера Хаби Алонсо.
В пятницу наставник уже подтвердил, что прощается с леверкузенской командой по итогам нынешнего сезона. Ожидается, что Реал в скором времени объявит об уходе тренера Карло Анчелотти и назначении Алонсо.
При этом ранее сообщалось, что между Байером и Алонсо была договоренность, что клуб просто отпустит специалиста, если с предложением придет Реал.
Контракт испанца с немецким клубом истекает летом 2026 года.
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