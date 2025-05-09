Украинская молодежка проведет спарринг с командой Испании U-21
Товарищеский матч состоится 5 июня в испанском городе Алькоркон
Молодежная сборная Украины накануне финального турнира Евро-2025 U-21 проведет товарищеский матч против команды Испании U-21.
Встреча Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум». Время начала матча будет объявлено позже.
В финальном турнире Евро-2025 U-21 сине-желтые сыграют в группе D. Команда Унаи Мельгосы встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Матчи Евро-2025 U-21 пройдут в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
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