Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинская молодежка проведет спарринг с командой Испании U-21
Молодежные турниры
09 мая 2025, 15:23 | Обновлено 09 мая 2025, 15:28
183
0

Украинская молодежка проведет спарринг с командой Испании U-21

Товарищеский матч состоится 5 июня в испанском городе Алькоркон

09 мая 2025, 15:23 | Обновлено 09 мая 2025, 15:28
183
0
Украинская молодежка проведет спарринг с командой Испании U-21
УАФ

Молодежная сборная Украины накануне финального турнира Евро-2025 U-21 проведет товарищеский матч против команды Испании U-21.

Встреча Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум». Время начала матча будет объявлено позже.

В финальном турнире Евро-2025 U-21 сине-желтые сыграют в группе D. Команда Унаи Мельгосы встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Матчи Евро-2025 U-21 пройдут в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

По теме:
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
ФОТО. Оформил дубль. Шевченко и Ребров сыграли друг против друга
Дубль Шевченко, гол Реброва. Состоялся товарищеский матч накануне Конгресса
сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина товарищеские матчи чемпионат Европы по футболу U-21 Унаи Мельгоса
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Футбол | 08 мая 2025, 15:41 0
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны

Известный французский тренер выделил игру Педри

Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Футбол | 09 мая 2025, 02:30 1
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко

Дэвид Орнштейн рассказал о будущем игрока сборной Украины

Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Футбол | 09.05.2025, 07:41
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.05.2025, 11:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 09.05.2025, 14:31
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
08.05.2025, 05:42 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2025, 12:50 2
Хоккей
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 07:01 7
Футбол
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
07.05.2025, 22:20 4
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
08.05.2025, 00:12 13
Бокс
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем