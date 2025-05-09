Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Ари Моура – ​​самый опасный в Металлисте 1925»

В субботу, 10 мая, в матче чемпионской группу Первой лиги «Буковина» сыграет с «Металлистом 1925». О подготовке к предстоящему поединку рассказал центральный защитник «Буковины» Никита Безуглый. Футболист пропустил несколько матчей, но к поединку с харьковским клубом готовится в общей группе.

– Никита, прежде всего расскажи как твое здоровье? Тебе пришлось пропустить три матча чемпионата и полуфинал Кубка Украины против «Динамо»...

– Все уж очень хорошо. На прошлой неделе успели проверить, как мой организм реагирует на физические нагрузки. И пока команда была на выезде в Кудровке, я успел еще немного восстановить свои физические качества. Конечно, очень жаль, что пропустил четыре игры, хотя выпал лишь примерно на десять дней. Но это совпало с тем периодом, когда у нас был плотный календарь матчей.

– Сильно расстроился, что не мог помочь команде в матче с «Динамо»?

– Конечно. В общем, расстроился, что заболел и не смог помочь команде в чрезвычайно важный период. Если говорить о матче с «Динамо», то и за два дня до игры, и в день поединка у меня держалась достаточно высокая температура. Поэтому понимал, что сейчас я не помощник команде и буду смотреть исторический матч по телевизору. Ребята очень хорошо играли, особенно до первого пропущенного мяча, «Буковина» достойно выглядела на фоне будущего чемпиона Украины.

– Следующий соперник – «Металлист 1925». Занимаешься ли сейчас в общей группе и есть ли надежда увидеть тебя на поле в субботнем матче?

– Приступаю к занятиям в общей группе и на 100% буду готовиться к этой игре. Еще перед матчем с «Кудровкой» провел одну тренировку с командой, но тогда все понимали, что я еще не готов быть полноценной боевой единицей. Сыграю ли с «Металлистом 1925» – будет зависеть уже от решения тренерского штаба.

– Можешь назвать матч против своего предыдущего клуба в определенной степени особенным для тебя?

– Не знаю, особенный или нет, но мне всегда очень интересно противостоять своим бывшим командам.

– В предыдущем поединке против харьковчан благодаря твоему голу счет на табло стал равным. Почему, по твоему мнению, тогда не удалось удержать ничью?

– Пожалуй, потому, что очень быстро пропустили второй гол как раз после того, как сравняли счет. Это взятие наших ворот, так сказать, было не «по сценарию» второго тайма. Мы заслуживали забитый гол – и мы его забили, а потом имели неплохой момент, чтобы даже выйти вперед. Но, к сожалению, сами пропустили после этого…

– Как по твоему мнению будет складываться ближайший матч с подопечными ван Леувена?

– Постараемся сделать так, чтобы он сложился как можно лучше для нас. Для этого нужно играть, как во втором тайме выездного матча с харьковским клубом. И тогда мы сможем рассчитывать на положительный результат.

– В последних матчах харьковчан раззабивались Рашица и Моура. А кого ты можешь назвать лидерами нынешнего «Металлиста 1925» и кого, по твоему мнению, больше всего следует опасаться?

– Считаю, что у них подобраны очень квалифицированные игроки, поэтому от каждого можно ожидать серьезного влияния на игру. Но так, по моему мнению, самым опасным является Ари Моура, который очень много забивает и отдает ассистов.

– Поражение в игре с «Кудровкой» помешало Буковине подняться в топ-четверку «Чемпионской» группы Первой лиги. Можно ли сказать, что матч с «Металлистом 1925» – последний шанс зацепиться за возможность побороться за выход в УПЛ?

– Мы будем бороться до последнего. Только когда исчезнут какие-либо математические шансы попасть в первую четверку, вот тогда мы уже оставим надежды на удачный для нас результат.