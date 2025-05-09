Виталий КОЛЬЦОВ: «Нас устроит только победа»

В субботу, 10 мая, в чемпионской группе Первой лиги состоится поединок «Буковина» – «Металлист 1925». О подготовке к матчу рассказал опорный полузащитник «Буковины» Виталий Кольцов. Футболист ранее выступал за «Металлист 1925» и сыграл за харьковский клуб 57 матчей.

– Виталий, в течение двух сезонов ты защищал цвета «Металлиста 1925». Будет ли будущий поединок против этой команды для тебя каким-нибудь принципиальным?

– Нет, принципиальным не будет, тем более, уже достаточно много времени прошло с того периода, когда я играл в составе харьковского клуба. Я на каждую игру с любым соперником настраиваюсь одинаково. Сейчас в «Металлисте 1925» даже не осталось тех футболистов, с которыми я вместе играл в этой команде, остались только некоторые тренеры и врачи. Поэтому этот матч не будет каким-то принципиальным для меня.

– Вспомни, как складывался предыдущий матч против «Металлиста 1925» для вашей команды. Тогда могли брать очки в противостоянии с харьковчанами, но, к сожалению, уступили в этом поединке…

– Мы очень плохо сыграли в первом тайме. У «Металлиста 1925» было много моментов, которые они не реализовали. Но уже второй тайм мы провели на хорошем уровне – продемонстрировали содержательную игру, сравняли счет. Все испортил необязательный пенальти в наши ворота. Хотя даже после этого мы тоже имели отличные возможности забить снова, но немного не повезло. Надеюсь, что в предстоящем матче удача будет на нашей стороне.

– Следил ли за предыдущими поединками «Металлиста 1925»? Какой футбол сейчас демонстрирует эта команда?

– Не следил за последними матчами харьковчан, но знаю, что они всегда стремятся играть первым номером. В составе «Металлиста 1925» – много квалифицированных и опытных исполнителей.

– «Металлист 1925» еще не решил свои турнирные задачи, «Буковина» также еще имеет шансы зацепиться за топ-четверку. Можно ли ожидать в субботу, скажем так, боевого противостояния?

– Обе команды будут настраиваться на боевой футбол, чтобы получить положительный результат. Конечно, для гостей очень важно победить в будущей встрече, но для нас это еще более важно. Нас устроит только победа, и ради этого мы будем выкладываться на поле на все 100%, чтобы ее получить.

– Собственно, турнирная ситуация заставляет «Буковину» во что бы то ни стало побеждать в субботу, если планируем оставаться в борьбе за топ-4. Как эмоционально это переживают футболисты?

– После неудачи в Кудровке мы все были в подавленном настроении. Это досадное выездное поражение отдалило нас от зоны стыковых матчей. Поэтому в игре с «Металлистом 1925» мы должны сделать все для того, чтобы получить положительный результат и продолжить борьбу за место в топ-4.

– Расскажи, как длится недельный тренировочный микроцикл. Есть ли какие-либо коррективы в тренировочном процессе, если сравнивать с предыдущим?

– У нас всегда интенсивные тренировки, все проходит по плану и в привычном режиме. В матче против «Металлиста 1925» мы будем делать на поле все от нас возможное, чтобы записать в свой актив три очка. И для этого нам необходима поддержка наших родных болельщиков. Надеюсь, что в субботу на трибунах будет много болельщиков, которые будут заряжать энергией и гнать нас вперед. С такой пылкой поддержкой играть легче и приятнее.