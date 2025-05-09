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Украина. Первая лига
09 мая 2025, 03:36 | Обновлено 09 мая 2025, 03:45
28
0

Буковина активизировалась в поисках главного тренера

В команду из Черновцов вернулись два ведущих игрока

09 мая 2025, 03:36 | Обновлено 09 мая 2025, 03:45
28
0
Буковина активизировалась в поисках главного тренера
ФК Буковина

В 6 туре группы «Чемпионская» Первой лиги в центре внимания 10 мая будет противостояние в Черновцах между «Буковиной» и «Металлистом 1925», которые еще сохраняют шансы повыситься в классе.

Как стало известно Sport.ua, в «Буковине» дождались усиления: после длительного перерыва вернулись в строй Никита Безуглый и Родион Плакса.

По имеющейся информации, под вопросом участие в этой игре опытного Александра Васильева, также точно не помогут команде травмированный Роман Бодня и дисквалифицированный Иван Тищенко.

Сейчас стало также известно, что в мае ФК «Буковина» активизировал поиск нового главного тренера. Ожидается, что один из потенциальных претендентов на вакантную должность посетит субботний поединок. Напомним, что сейчас «Буковину» в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавляет Григорий Чурилов.

Сейчас футболисты «Металлиста 1925» набрали 32 очка и занимают четвертое место в группе «Чемпионская», «Буковина» – шестая, отставая на пять пунктов.

Ранее мы сообщали, что в чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок «Кудривка» – «Буковина», который завершился победой хозяев.

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инсайд Буковина Черновцы назначение тренера чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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