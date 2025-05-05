Кудровка – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча
Судьбу матча решили два быстрых гола
В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок «Кудровка» – «Буковина». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
«Кудровка» сразу взялась за дело и открыла счет уже на 5-й минуте после точного удара Артема Легостаева. А на 16-й минуте Максим Андрущенко отправил в ворота «Буковины» второй мяч.
Изменить ход поединка «Буковина» не смогла. Впрочем шансы на повышение в классе у команды сохраняются.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 3 мая
«Кудровка» – «Буковина» Черновцы – 2:0
Голы: Легостаев 5, Андрущенко 16.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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