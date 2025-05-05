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  4. Кудровка – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
05 мая 2025, 17:57 | Обновлено 05 мая 2025, 18:22
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0

Кудровка – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча

Судьбу матча решили два быстрых гола

05 мая 2025, 17:57 | Обновлено 05 мая 2025, 18:22
80
0
Кудровка – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок «Кудровка» – «Буковина». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Кудровка» сразу взялась за дело и открыла счет уже на 5-й минуте после точного удара Артема Легостаева. А на 16-й минуте Максим Андрущенко отправил в ворота «Буковины» второй мяч.

Изменить ход поединка «Буковина» не смогла. Впрочем шансы на повышение в классе у команды сохраняются.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 3 мая

«Кудровка» – «Буковина» Черновцы – 2:0

Голы: Легостаев 5, Андрущенко 16.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Кудровка Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Артем Легостаев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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