Кудровка – Буковина Черновцы – 2:0. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок «Кудровка» – «Буковина». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Кудровка» сразу взялась за дело и открыла счет уже на 5-й минуте после точного удара Артема Легостаева. А на 16-й минуте Максим Андрущенко отправил в ворота «Буковины» второй мяч.

Изменить ход поединка «Буковина» не смогла. Впрочем шансы на повышение в классе у команды сохраняются.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 3 мая

«Кудровка» – «Буковина» Черновцы – 2:0

Голы: Легостаев 5, Андрущенко 16.

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