Тренер Фиорентины – о вылете из ЛК: «Я не могу упрекнуть своих ребят»

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино прокомментировал второй матч против «Бетиса» в полуфинале Лиги конференций (первый матч – 2:1 в пользу испанцев). Подопечные Раффаэле выиграли в основное время – 2:1, однако в овертайме «Бетис» вырвал ничью и прошел дальше (2:2).

«Есть разочарование и сожаление, ведь мы хорошо подготовились к этому матчу. Но у них много классных игроков, и мы увидели одного из них в деле, когда он реализовал штрафной удар.

Мы молодцы, что смогли переломить ход игры и выйти вперед 2:1. У нас были шансы забить третий, но мы ими не воспользовались. А в дополнительное время мы пропустили гол после длинного выноса от их вратаря, поэтому мы могли сыграть лучше в том моменте.

Я не могу упрекнуть своих ребят, ведь они боролись и бились до конца, мы выпустили всех оставшихся нападающих. Есть, конечно, досада, но я горжусь командой – они выложились сполна. Мы играли перед своими болельщиками, очень хотели выйти в финал, но, к сожалению, не смогли. Теперь нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Серии A, потому что нам надо хорошо завершить сезон», – сказал Палладино.