Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Фиорентины – о вылете из ЛК: «Я не могу упрекнуть своих ребят»
Лига конференций
09 мая 2025, 13:59 | Обновлено 09 мая 2025, 14:01
96
0

Тренер Фиорентины – о вылете из ЛК: «Я не могу упрекнуть своих ребят»

Раффаэле Палладино оценил второй матч с «Бетисом»

09 мая 2025, 13:59 | Обновлено 09 мая 2025, 14:01
96
0
Тренер Фиорентины – о вылете из ЛК: «Я не могу упрекнуть своих ребят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Раффаэле Палладино

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино прокомментировал второй матч против «Бетиса» в полуфинале Лиги конференций (первый матч – 2:1 в пользу испанцев). Подопечные Раффаэле выиграли в основное время – 2:1, однако в овертайме «Бетис» вырвал ничью и прошел дальше (2:2).

«Есть разочарование и сожаление, ведь мы хорошо подготовились к этому матчу. Но у них много классных игроков, и мы увидели одного из них в деле, когда он реализовал штрафной удар.

Мы молодцы, что смогли переломить ход игры и выйти вперед 2:1. У нас были шансы забить третий, но мы ими не воспользовались. А в дополнительное время мы пропустили гол после длинного выноса от их вратаря, поэтому мы могли сыграть лучше в том моменте.

Я не могу упрекнуть своих ребят, ведь они боролись и бились до конца, мы выпустили всех оставшихся нападающих. Есть, конечно, досада, но я горжусь командой – они выложились сполна. Мы играли перед своими болельщиками, очень хотели выйти в финал, но, к сожалению, не смогли. Теперь нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Серии A, потому что нам надо хорошо завершить сезон», – сказал Палладино.

По теме:
Тренер Бетиса высказался о выходе в финал Лиги конференций
Тренер Буде-Глимта: «Ощущение, что нас вообще не было на поле»
Челси первым может собрать все еврокубковые трофеи
Фиорентина Бетис пресс-конференция Раффаэле Палладино Лига конференций Фиорентина - Бетис
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Путевок – четыре, претендентов – шесть
Футбол | 09 мая 2025, 11:21 17
Путевок – четыре, претендентов – шесть
Путевок – четыре, претендентов – шесть

Кто выйдет в еврокубки от УПЛ?

Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Футбол | 08 мая 2025, 15:00 42
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?

Аналитики прогнозируют попадание двух украинских клубов в Лигу Европы

Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Футбол | 09.05.2025, 13:44
Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Футбол | 08.05.2025, 15:41
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08.05.2025, 19:52
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
07.05.2025, 23:57 28
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
07.05.2025, 22:20 4
Футбол
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 8
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 4
Футбол
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
08.05.2025, 10:33
Другие виды
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем