Тренер Бетиса высказался о выходе в финал Лиги конференций

Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился эмоциями после выхода в финал Лиги конференций. В полуфинале испанский клуб дома обыграл «Фиорентину» (2:1), а на выезде вырвал ничью в овертайме (2:2).

«Я очень счастлив, считаю, что мы заслужили выход в финал. Мы чувствовали ответственность перед болельщиками «Бетиса» – хотели подарить им эту радость за всё, что они нам дали. Мы уже подарили им первую радость, выйдя в финал. Теперь нужно подарить ещё одну – выйти в Лигу чемпионов через Ла Лигу. Мы придерживаемся линии постоянных амбиций – после четырёх подряд выходов в еврокубки теперь стремимся к пятому и уже думаем о Лиге чемпионов, готовясь к финалу с «Челси».

Как я оцениваю матч? Это был непростой поединок, мы приехали завершать борьбу за выход на выезде. Я говорил заранее, что не собираемся обороняться, несмотря на победу в первом матче – мы приехали побеждать. Мы забили и имели ещё несколько явных моментов, а они сумели сравнять счёт за счёт стандартов, особенно угловых. Возможности для голов были как в Севилье, так и здесь. Это придаёт нашему достижению ещё большую ценность. При минимальном преимуществе всегда есть риск ошибиться.

Ничего лёгкого нет. Я с самого начала говорил, что в Лиге конференций все матчи сложные. Мы стремились к выходу, несмотря на критику в групповом этапе и большое количество травмированных. Если бы мы во что бы то ни стало хотели занять первое место в группе, то могли бы вылететь из Ла Лиги. Мы сумели выйти в финал Лиги конференций и при этом остаться в верхней части таблицы чемпионата, имея Лигу Европы в кармане. Кажется, что это легко, но на самом деле – совсем нет.

Наши амбиции? Удовлетворённость малым – это не про меня. Человек должен понимать, на что он способен, и требовать от себя большего. Мы в «Бетисе», и в каждом матче должны показывать, что если нас обыграли – то только потому, что соперник был сильнее, а не из-за отсутствия амбиций.

Что сказал игрокам в овертайме? В перерыве мы сказали, что проигрываем 2:1 в матче, где не заслуживали этого. Перед дополнительным временем тоже подчеркнули: нужно идти вперёд и побеждать. Мы сравняли счёт и имели ещё несколько моментов. Главное – не довольствоваться малым, потому что именно это позволяет нам расти как клубу.

Финал против «Челси»? Мы сыграем финал против команды, которую тренирует человек, которого я очень уважаю – Энцо Мареска. Мы постараемся победить, а если не получится – это всё равно будет большое достижение для тренера, который только начинает свою карьеру. Мы сделаем всё возможное, чтобы подарить эту победу всем нашим болельщикам.

Я всегда считаю, что самое важное – это то, что впереди, а не то, что уже сделано. Мне посчастливилось выиграть много трофеев в карьере, дойти с «Вильярреалом» до полуфинала Лиги чемпионов, вывести «Малагу» в Лигу чемпионов... Но прошлое не имеет значения. Я требую от себя здесь и сейчас – и этого же требую от игроков. Мы добиваемся результата. Личные амбиции для меня на втором плане – важнее всего болельщики «Бетиса» и команда, которая, несмотря на финансовые ограничения и изменения в составе, всегда достойно представляет клуб и, как я считаю, заслуживает международного трофея», – прокомментировал Пеллегрини.