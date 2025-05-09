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  4. «Сложные моменты». Антони расплакался после выхода Бетиса в финал ЛК
Лига конференций
09 мая 2025, 09:21 |
457
0

«Сложные моменты». Антони расплакался после выхода Бетиса в финал ЛК

Бразилец не сдержал эмоций после матча

09 мая 2025, 09:21 |
457
0
«Сложные моменты». Антони расплакался после выхода Бетиса в финал ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Бразильский вингер «Бетиса» Антони поделился эмоциями после победы своей команды в противостоянии с «Фиорентиной» в полуфинале Лиги конференций.

«Я немного устал, но более счастлив, чем устал. Очень хороший праздник. Мы знали, насколько сложным будет матч. Мы должны насладиться этим моментом, вышедшим в финал.

Я чувствую себя очень счастливым. Моя семья знает, почему мы прошли три-четыре месяца назад, чтобы сегодня переживать этот момент. Я живу как во сне. В моей личной жизни произошло много всего. Сейчас все изменилось, и я благодарю Бога за все. Я много плакал вместе с мамой, с женой, с братьями... Мы пережили очень трудные времена.

Когда матч закончился – эмоции… радость и облегчение, потому что, как я уже говорил, я пережил очень сложные моменты, сейчас все изменилось, я счастлив. Я проживаю очень хороший, невероятный период.

В полуфинале идет борьба на грани. Я забил, потом мы пропустили дважды, но главное – быть вместе. Эта команда, этот штаб – невероятные. Они каждый день это доказывают, как и эта раздевалка. Все едины. Это было очень тяжело, но мы добрались до финала», – сказал Антони.

В финальном матче Лиги конференций «Бетис» сыграет против лондонского «Челси». Финальный матч турнира запланирован на 28 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: Marca
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