Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) обнародована информация о трансляторах финального матча Кубка Украины, в котором сойдутся «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

Поединок за трофей Кубка покажут бесплатно а YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 «MEGOGO Спорт».

Матч пройдет 14 мая на «Центральном стадионе» в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.