Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Кубок Украины
09 мая 2025, 13:44 | Обновлено 09 мая 2025, 14:16
1858
3

Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо

Главный матч за трофей будут транслировать бесплатно

09 мая 2025, 13:44 | Обновлено 09 мая 2025, 14:16
1858
3
Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
ФК Динамо Киев

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) обнародована информация о трансляторах финального матча Кубка Украины, в котором сойдутся «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

Поединок за трофей Кубка покажут бесплатно а YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 «MEGOGO Спорт».

Матч пройдет 14 мая на «Центральном стадионе» в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

По теме:
Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Экс-игрок Динамо: «Суркис развращал игроков финансами»
Лупашко пригрозил Александрии: «Возможно, кто-нибудь будет петь всю ночь»
Кубок Украины по футболу телевидение ТВ-права Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола УПЛ-ТВ Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы сделали это! Но мне страшно». Фаны Тоттенхема – о выходе в финал ЛЕ
Футбол | 09 мая 2025, 13:43 0
«Мы сделали это! Но мне страшно». Фаны Тоттенхема – о выходе в финал ЛЕ
«Мы сделали это! Но мне страшно». Фаны Тоттенхема – о выходе в финал ЛЕ

«Тоттенхэм» попробует спасти провальный сезон, выиграв Лигу Европы

Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08 мая 2025, 19:52 84
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды

Донецкий клуб возглавит Арда Туран

«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Футбол | 08.05.2025, 15:41
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Футбол | 08.05.2025, 15:00
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.05.2025, 13:30
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
Та ну на! І шо, зовсім безкоштовно?! Оце так, напад небаченої щедрості!🤪😂
Ответить
+1
Andromed
ого, цікаво з чого було прийнято таке рішення
Ответить
+1
antt
А чемпіонат чому УПЛ-ТБ хоч частково безкоштовно не показує? Ніби на початку цього проекту про це йшлося. Тільки в МЕГОГО і в кабельному?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 4
Футбол
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 07:01 6
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем