Кубок Украины09 мая 2025, 13:44 | Обновлено 09 мая 2025, 14:16
1858
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Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Главный матч за трофей будут транслировать бесплатно
09 мая 2025, 13:44 | Обновлено 09 мая 2025, 14:16
1858
3
На официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) обнародована информация о трансляторах финального матча Кубка Украины, в котором сойдутся «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.
Поединок за трофей Кубка покажут бесплатно а YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 «MEGOGO Спорт».
Матч пройдет 14 мая на «Центральном стадионе» в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
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Комментарии 3
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Та ну на! І шо, зовсім безкоштовно?! Оце так, напад небаченої щедрості!🤪😂
ого, цікаво з чого було прийнято таке рішення
А чемпіонат чому УПЛ-ТБ хоч частково безкоштовно не показує? Ніби на початку цього проекту про це йшлося. Тільки в МЕГОГО і в кабельному?
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