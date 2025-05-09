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Кубок Украины
09 мая 2025, 04:23 | Обновлено 09 мая 2025, 05:21
146
0

Начата продажа билетов на финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером

Финальный поединок состоится 14 мая на центральном стадионе в Житомире

09 мая 2025, 04:23 | Обновлено 09 мая 2025, 05:21
146
0
Начата продажа билетов на финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером
ФК Шахтер

Стартовала продажа билетов на решающий матч за трофей Кубка Украины 2024/25.

Игра между командами Шахтер и Динамо состоится 14 мая в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье» и начнется в 18:30.

В Шахтере сообщили: «Сектора для болельщиков Шахтера – номер 2 и 3. Приоритетное право покупки билетов на финал Кубка Украины будут иметь болельщики, которые посещали домашние матчи Шахтера в этом сезоне: минимум 7 домашних поединков на Арене Львов или все домашние игры на стадионе Левый берег в Киеве. Каждому такому болельщику придет sms-сообщение с кодом доступа к покупке.

Стоимость билетов – 700 и 1000 гривен. Из-за ограничения количества билетов на этот матч и мест на трибунах продажа будет осуществляться не более 2 билетов в одни руки».

В Динамо отметили: «Начинается предварительная продажа билетов на финальный матч розыгрыша Кубка Украины 2024/25, в котором киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером.

Первоочередное право на приобретение билетов (максимум – по два в одни руки, стоимость одного – от 700 грн) на матч будут иметь болельщики, которые в весенней части сезона посетили все пять матчей УПЛ, которые команда провела на домашнем стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Для категории болельщиков, имеющих доступ к предварительной продаже, сделана email-рассылка на аккаунты, с которых покупались билеты на сайте билетного оператора. В случае, если болельщики с первоочередным правом приобретения не выкупят выделенную квоту билетов до воскресенья, 11 мая, то они поступят в свободную продажу».

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев Кубок Украины по футболу билеты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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