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Германия
09 мая 2025, 13:23 |
836
0

Чемпион мира и Европы сообщил своему клубу о том, что уйдет в конце сезона

Хаби Алонсо готов присоединиться к «Реалу»

09 мая 2025, 13:23 |
836
0
Чемпион мира и Европы сообщил своему клубу о том, что уйдет в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо проинформировал руководство о том, что покинет клуб в конце сезона, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 42-летний специалист готов присоединиться к «Реалу». О своем уходе из немецкого клуба Алонсо может объявить уже на сегодняшней предматчевой пресс-конференции.

Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года и за это время выиграл с командой Бундеслигу и Кубок Германии.

В составе сборной Испании Хаби Алонсо брал кубок мира и Европы.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто будет работать помощниками Хаби Алонсо в «Реале».

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Хаби Алонсо Байер Реал Мадрид назначение тренера Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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