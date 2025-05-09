Чемпион мира и Европы сообщил своему клубу о том, что уйдет в конце сезона
Хаби Алонсо готов присоединиться к «Реалу»
Испанский коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо проинформировал руководство о том, что покинет клуб в конце сезона, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 42-летний специалист готов присоединиться к «Реалу». О своем уходе из немецкого клуба Алонсо может объявить уже на сегодняшней предматчевой пресс-конференции.
Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года и за это время выиграл с командой Бундеслигу и Кубок Германии.
В составе сборной Испании Хаби Алонсо брал кубок мира и Европы.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто будет работать помощниками Хаби Алонсо в «Реале».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Поединок 28-го тура состоится 9 мая и начнется в 15:30 по Киеву