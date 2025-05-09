Стало известно, кто будет работать помощниками Хаби Алонсо в Реале

Коуч «Байера» Хаби Алонсо будет работать главным тренером мадридского «Реала» в следующем сезоне, и уже стали известны имена его помощников в тренерском штабе «галактикос».

Как сообщает Marca, вместе с Алонсо в «Реал» перейдут Себас Паррилья и Альберто Энсинас. Оба специалиста уже много лет работают с баскским наставником и пользуются его полным доверием.

Себас Паррилья, начавший тренерский путь в структуре «Райо Махадаонда», затем работал в академии «Реала» и именно там впервые сотрудничал с Алонсо. Он стал ключевой фигурой в его штабе еще во времена работы с молодежными командами «сливочных» и оставался рядом на протяжении всей дальнейшей карьеры Хаби – в «Реале Сосьедад» и «Байере».

Альберто Энсинас будет отвечать за физическую подготовку. Его опыт включает работу в академии «Барселоны», а также в США и Дании. Позже он трудился в «Байере», где сыграл важную роль в построении одной из лучших команд в Бундеслиге.

Остается неизвестным, что будет с нынешним специалистом по физподготовке Антонио Пинтусом, который является штатным сотрудником клуба. В сезоне 2024/25 именно Энсинас должен стать главным в этом направлении.

Членом штаба «галактикос» останется тренер вратарей Луис Льопис, который также имеет общий бэкграунд с Алонсо – они работали вместе в клубе «Реал Сосьедад».