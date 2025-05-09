Стало известно, кто будет возглавлять Реал на клубном чемпионате мира

Руководство мадридского клуба «Реал» определилось с тренерскими назначениями на ближайший период.

На клубном чемпионате мира 2025, который состоится в США с 14 июня по 13 июля, мадридскую команду временно возглавит Сантьяго Солари.

После завершения турнира главным тренером «сливочных» станет Хаби Алонсо, который возглавляет немецкий клуб «Байер» Леверкузен.

Алонсо подпишет трехлетний контракт с Реалом, а официальное объявление о его назначении ожидается 25 мая 2025 года.

Нынешний главный тренер Реала Карло Анчелотти покинет клуб по взаимному согласию после завершения сезона. Его следующим местом работы предположительно станет сборная Бразилии.

Таким образом, новая эра «Реала» под руководством Хаби Алонсо начнется после Клубного чемпионата мира, а Сантьяго Солари обеспечит переходный период во время важного международного турнира.