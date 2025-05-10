Пеп Гвардиола назвал лучшего тренера, которого когда-либо видел
Испанец выделил Юргена Клоппа
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего тренера, которого видел в своей жизни.
«Были дни, когда я думал: «Я поймал Клоппа», а на следующий день он снова меня уничтожал на поле. Он был лучшим, безусловно. Все из-за его манеры игры, и его подхода.
Я отдаю должное Клоппу, это были невероятные годы соперничества. Было невероятно выигрывать АПЛ против таких команды», – сказал Гвардиола.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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