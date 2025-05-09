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  4. Звезда Реала может вернуться в свой бывший клуб. Готовы к переговорам
Англия
09 мая 2025, 13:05 |
1660
0

Звезда Реала может вернуться в свой бывший клуб. Готовы к переговорам

Антонио Рюдигер может стать игроком «Челси»

09 мая 2025, 13:05 |
1660
0
Звезда Реала может вернуться в свой бывший клуб. Готовы к переговорам
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может перейти в «Челси», сообщает TransferRoom.

По информации источника, английский клуб заинтересован в подписании немецкого центрбека и готов к переговорам, ожидая зеленый свет от игрока.

Рюдигер счастлив в Мадриде. но может сменить клуб из-за конфликтов с окружением в последние месяцы.

Антонио Рюдигер в текущем сезоне провел 49 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто будет возглавлять «Реал» на клубном чемпионате мира.

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Антонио Рюдигер Челси Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: FootballTransfers
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