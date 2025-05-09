Звезда Реала может вернуться в свой бывший клуб. Готовы к переговорам
Антонио Рюдигер может стать игроком «Челси»
Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может перейти в «Челси», сообщает TransferRoom.
По информации источника, английский клуб заинтересован в подписании немецкого центрбека и готов к переговорам, ожидая зеленый свет от игрока.
Рюдигер счастлив в Мадриде. но может сменить клуб из-за конфликтов с окружением в последние месяцы.
Антонио Рюдигер в текущем сезоне провел 49 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто будет возглавлять «Реал» на клубном чемпионате мира.
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