Не Шапаренко. Трабзонспор нацелился на игрока сборной Украины

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров привлекает внимание «Трабзонпора», сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб заинтересован в 24-летнем украинце и рассматривает его в качестве кандидата на усиление команды. Ранее сообщалось, что в контракте Максима с английским клубом есть пункт о расторжение соглашения.

В тоже время Таловеров хочет продолжить карьеру в Англии, но его менеджеры рассматривают разные варианты.

В «Трабзонспоре» выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Ранее сообщалось о том, что легионер сборной Украины прокомментировал слухи о своем трансфере.