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  4. Не Шапаренко. Трабзонспор нацелился на игрока сборной Украины
Турция
09 мая 2025, 12:04 |
1554
5

Не Шапаренко. Трабзонспор нацелился на игрока сборной Украины

Максим Таловеров привлекает внимание турецкого клуба

09 мая 2025, 12:04 |
1554
5
Не Шапаренко. Трабзонспор нацелился на игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров привлекает внимание «Трабзонпора», сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб заинтересован в 24-летнем украинце и рассматривает его в качестве кандидата на усиление команды. Ранее сообщалось, что в контракте Максима с английским клубом есть пункт о расторжение соглашения.

В тоже время Таловеров хочет продолжить карьеру в Англии, но его менеджеры рассматривают разные варианты.

В «Трабзонспоре» выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Ранее сообщалось о том, что легионер сборной Украины прокомментировал слухи о своем трансфере.

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Трабзонспор Плимут Максим Таловеров Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Даниил Кирияка Источник: Fotospor
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Комментарии 5
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DK2025
Ржавая плесень бесится от самого упоминания Шапы. Очень хорошо. Посмотрим, что вы запоете, когда ИМЕННО Шапа вас отправит 14-го числа в Лигу конференций. И посмотрим ваш недоклюб в квалификации ЛК, а то привыкли без отбора заходить в основную сетку
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+1
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Перець
якось пох
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0
icebeer
Что вы с этим шапаренко носитесь как дурни со ступою? 
Никому это полено нах не впало.
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-1
Ukraine
Логічно Шапаренко віддати в оренду Полісся, Олександрії, або варіант максимум - дубль.
В іншому випадку, він буде тільки декласувати та занепадати, що ми і бачимо остані роки.
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-3
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