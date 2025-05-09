Не Шапаренко. Трабзонспор нацелился на игрока сборной Украины
Максим Таловеров привлекает внимание турецкого клуба
Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров привлекает внимание «Трабзонпора», сообщает Fotospor.
По информации источника, турецкий клуб заинтересован в 24-летнем украинце и рассматривает его в качестве кандидата на усиление команды. Ранее сообщалось, что в контракте Максима с английским клубом есть пункт о расторжение соглашения.
В тоже время Таловеров хочет продолжить карьеру в Англии, но его менеджеры рассматривают разные варианты.
В «Трабзонспоре» выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
Ранее сообщалось о том, что легионер сборной Украины прокомментировал слухи о своем трансфере.
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Никому это полено нах не впало.
В іншому випадку, він буде тільки декласувати та занепадати, що ми і бачимо остані роки.