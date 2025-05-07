Легионер сборной Украины прокомментировал слухи о своем трансфере

Украинский центральный защитник английского «Плимута» Максим Таловеров прокомментировал слухи о своем трансфере:

«Я думаю, будет смысл прокомментировать что-то, когда будет какая-то конкретика».

Напомним, нынешний клуб Максима Таловерова «Плимут» вылетел из Чемпионшипа по итогам сезона 2024/25 и следующую кампанию проведет в третьем дивизионе Англии.

Максим Таловеров присоединился к «Плимуту» зимой 2025 года и за это время успел провести 13 поединков за первую команду клуба, отметившись 2 забитыми мячами, в том числе памятным в ворота «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии, и 1 голевой передачей.