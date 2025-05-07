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Англия
07 мая 2025, 11:54 | Обновлено 07 мая 2025, 11:57
330
0

Легионер сборной Украины прокомментировал слухи о своем трансфере

Максим Таловеров утверждает, что пока нет никакой конкретики

07 мая 2025, 11:54 | Обновлено 07 мая 2025, 11:57
330
0
Легионер сборной Украины прокомментировал слухи о своем трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский центральный защитник английского «Плимута» Максим Таловеров прокомментировал слухи о своем трансфере:

«Я думаю, будет смысл прокомментировать что-то, когда будет какая-то конкретика».

Напомним, нынешний клуб Максима Таловерова «Плимут» вылетел из Чемпионшипа по итогам сезона 2024/25 и следующую кампанию проведет в третьем дивизионе Англии.

Максим Таловеров присоединился к «Плимуту» зимой 2025 года и за это время успел провести 13 поединков за первую команду клуба, отметившись 2 забитыми мячами, в том числе памятным в ворота «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии, и 1 голевой передачей.

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Максим Таловеров Плимут трансферы чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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