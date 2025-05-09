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  4. Лупашко пригрозил Александрии: «Возможно, кто-нибудь будет петь всю ночь»
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 12:19 |
921
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Лупашко пригрозил Александрии: «Возможно, кто-нибудь будет петь всю ночь»

Владислав поделился ожиданиями от матча против «Александрии»

09 мая 2025, 12:19 |
921
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Лупашко пригрозил Александрии: «Возможно, кто-нибудь будет петь всю ночь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился ожиданиями от матча против «Александрии» в 28 туре УПЛ. Специалист заявил, что верит в победу своих подопечных.

«Это очень классно, что такой опыт есть. Думаю, что многие будут перенимать его в том плане, что когда вы назначаете тренерский штаб, если вы верите в идеи, то нужно понимать и давать время, если вы видите прогресс. В общем, ничего не изменилось. Они стали более качественными в своих исполнителях, сыграннее. Изменилось то, что они стали увереннее – и это чувствуется.

Я слышал, что говорили, что если бы была возможность, то был бы практически полный стадион. Жаль, что мы не можем это сделать. Очень хочется увидеть полные трибуны. Честно говоря, мы разговариваем между собой, и все это вдохновляет, что есть такая возможность, что люди хотят. Уверен, что это все потому, что показывает команда – не только результат, но и качество и желание. Все это сочетается, и люди искренни в этом проявлении эмоций, они хотят приобщиться к этому результату.

Я, честно говоря, хотел бы, чтобы те люди, которые не смогли попасть на футбол, но очень хотели – возможно, кто-нибудь придет, возле гостиницы Александрии и будет петь всю ночь песни, чтобы они не спали. Или сделали какой-нибудь перфоменс для команды перед игрой – встретили, файеры, песни в городе. Хочется, чтобы люди, не имеющие возможности попасть на стадион, что-то особенное сделали для нас, для футболистов, чтобы еще больше мотивировать наших игроков», – сказал Лупашко.

Матч «Карпаты» – «Александрия» запланирован на воскресенье, 11 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

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Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Карпаты Львов Карпаты - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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Вот и ладушки. Александрии лёгкой жизни не обещают.
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