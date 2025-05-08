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Лига чемпионов
08 мая 2025, 16:34 | Обновлено 08 мая 2025, 16:39
125
0

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Карпаты имеют амбиции – выступать в еврокубках»

Полузащитник играет за львовский клуб на правах аренды из Шахтера

08 мая 2025, 16:34 | Обновлено 08 мая 2025, 16:39
125
0
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Карпаты имеют амбиции – выступать в еврокубках»
ФК Карпаты. Олег Очеретько

Полузащитник «Карпат» Олег Очеретько, который выступает за львовский клуб на правах аренды из донецкого «Шахтера», рассказал об амбициях коллектива:

«Тот путь, который «Карпаты» проходят сейчас – это тяжело. Если мы преодолеем все препятствия и, дай Бог, попадем в еврокубки, это будет большой опыт для нас. У нас есть такие амбиции, и мы хотели бы попробовать свои силы на международной арене.

С «Левым Берегом» был тяжелый матч. Мы играли вдесятером после того, как удалили Пабло Альвареса. Не ожидали, что за этот фол дадут вторую желтую карточку. Было трудно переломить соперника, игра немного изменилась. В перерыве мы услышали настрой тренера, вышли на второй тайм и одержали победу.

Беспроигрышная серия из 9 матчей? Каждый человек находит для себя мотивацию не проигрывать в каждом матче. Мы все стараемся прогрессировать на тренировках. Если ты полностью проходишь тренировочный цикл, всю неделю тренируешься с позитивом – это влияет на игру.

Сыграл 24 матча в УПЛ в этом сезоне? Мне все нравится. Я очень радуюсь каждому моменту, находясь в этой команде – как в играх, так и на тренировках. Это для меня большой плюс, я набираюсь уверенности в себе и своих действиях.

Впереди матч против «Александрии»? То, что Руслан Ротань сделал с «Александрией», как они играют, как контролируют мяч… Это ярко демонстрирует качества тренера, который успешно доносит до игроков информацию о том, в какой футбол он хочет играть.

Продолжу ли выступления за «Карпаты» после окончания аренды? На этот вопрос пока не могу дать ответ, потому что сам не знаю, что будет дальше. Пока непонятно, останусь ли здесь или вернусь в «Шахтер». Посмотрим уже по завершении сезона».

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Олег Очеретько Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: Football.ua
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