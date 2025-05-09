Названо имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Вратарь «Интера» Ян Зоммер поразил зрителей своим выступлением
С 6 по 7 мая были проведены ответные матчи в рамках полуфинала Лиги чемпионов-2024/25.
Миланский «Интер» в эпической дуэли с «Барселоной» оформил победу в овертайме – 4:3, и прошел в финал соревнования по сумме двух поединков (7:6). Вторым финалистом стал французский ПСЖ, который во второй раз разобрался с лондонским «Арсеналом» – 2:1 (первый матч – 1:0).
После матчей на официальном сайте УЕФА состоялось голосование по лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов. Победителем в номинации стал вратарь «Интера» Ян Зоммер, который благодаря 14-ти сейвам помог коллективу обыграть «Барселону».
Среди претендентов на звание лучшего игрока недели был защитник ПСЖ Ашраф Хакими, однако футболист уступил в голосовании Зоммеру.
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