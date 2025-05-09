Греция U-16 – Украина U-16 – 3:1. Турнир развития УЕФА. Видео голов и обзор

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) провела первый матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

Встреча между командами Украины U-16 и Греции U-16 завершилась поражением сине-желтой команды со счетом 1:3.

Украинцы удачно начали матч против Греции, уже на 5-й минуте выйдя вперед благодаря точному удару Егора Онищука с пенальти, назначенного за фол в штрафной площади.

Но преимущество продержалось недолго, и греки быстро перехватили инициативу. Сначала Контраси реализовал контратаку после потери мяча украинцами, а через минуту Тунусидис изящным ударом переиграл Столяренко (2:1). До конца первого тайма хозяева имели еще несколько моментов для взятия ворот.

В начале второго тайма греческая команда получила шанс увеличить отрыв, но Контраси не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот. Украинцы пытались навязать борьбу и отыграться, однако создать острых моментов не удалось. А вот хозяева свой шанс использовали: на 77-й минуте Костоглу установил окончательный счет встречи.

Сборная Украины начала турнир с досадного поражения от Греции (1:3).

Турнир развития УЕФА

1-й тур, 04.05.2025

Греция U-16 – Украина U-16 – 3:1 (2:1)

Голы: Контраси, 12, Тунусидис, 13, Костоглу, 77 – Онищук, 5 (пен).

Нереализованный пенальти: Контраси, 55 (мимо ворот)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча