Греция U-16 – Украина U-16 – 3:1. Турнир развития УЕФА. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура турнира сборных U-16 в Финляндии
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) провела первый матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.
Встреча между командами Украины U-16 и Греции U-16 завершилась поражением сине-желтой команды со счетом 1:3.
Украинцы удачно начали матч против Греции, уже на 5-й минуте выйдя вперед благодаря точному удару Егора Онищука с пенальти, назначенного за фол в штрафной площади.
Но преимущество продержалось недолго, и греки быстро перехватили инициативу. Сначала Контраси реализовал контратаку после потери мяча украинцами, а через минуту Тунусидис изящным ударом переиграл Столяренко (2:1). До конца первого тайма хозяева имели еще несколько моментов для взятия ворот.
В начале второго тайма греческая команда получила шанс увеличить отрыв, но Контраси не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот. Украинцы пытались навязать борьбу и отыграться, однако создать острых моментов не удалось. А вот хозяева свой шанс использовали: на 77-й минуте Костоглу установил окончательный счет встречи.
Сборная Украины начала турнир с досадного поражения от Греции (1:3).
Турнир развития УЕФА
1-й тур, 04.05.2025
Греция U-16 – Украина U-16 – 3:1 (2:1)
Голы: Контраси, 12, Тунусидис, 13, Костоглу, 77 – Онищук, 5 (пен).
Нереализованный пенальти: Контраси, 55 (мимо ворот)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный французский тренер выделил игру Педри
Поединок 28-го тура состоится 9 мая и начнется в 15:30 по Киеву