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Молодежные турниры
09 мая 2025, 10:45 | Обновлено 09 мая 2025, 11:16
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0

Украина U16 – Финляндия U16 – 0:1. Турнир развития УЕФА. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура турнира сборных U-16 в Финляндии

09 мая 2025, 10:45 | Обновлено 09 мая 2025, 11:16
59
0
Украина U16 – Финляндия U16 – 0:1. Турнир развития УЕФА. Видео гола и обзор
УАФ

6 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) провела свой второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

Сине-желтые, готовясь к квалификации Евро-2026 U-17, принимают участие в соревнованиях в Финляндии. В первом матче подопечные Александра Сытника потерпели поражение от Греции (1:3), а теперь их соперниками стали хозяева турнира.

На 63-й минуте после многоходовой комбинации Тойво Койвуранта оказался самым расторопным в штрафной украинцев и добил мяч в ворота (1:0).

Последний матч на турнире сине-желтые проведут 9 мая против Венгрии, начало матча – в 10:00.

Турнир развития УЕФА

2-й тур, 06.05.2025

Украина U-16 – Финляндия U-16 – 0:1

Гол: Койвуранта, 63.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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Александр Сытник турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 Украина - Финляндия видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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