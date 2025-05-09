Полузащитник Руха пообещал взять реванш в матче с Вересом

Игрок львовского клуба «Рух» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Вереса», который состоится 10 мая в 28-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Мы разобрали игру «Вереса» и определили их сильные и слабые стороны. Команда хорошо готовится к этому матчу и настроена взять реванш за обидное поражение в Ровно в первом круге. Сейчас у «Руха» боевой настрой.

«Верес» – атлетическая команда, которая играет в вертикальный футбол. У «Вереса» опасные нападающие и на них следует обратить внимание и не давать им пространство. Эта команда постоянно навязывает борьбу и важно будет выиграть подбор в матче с этим соперником.

Для нас каждый домашний матч является важным, особенно сейчас в конце сезона. Хочется порадовать болельщиков положительным результатом и хорошей игрой. Поддержка фанатов важна для «Руха», поэтому приглашаем зрителей на стадион в субботу», – ответил Пидгурский.