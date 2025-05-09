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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 10:44 | Обновлено 09 мая 2025, 10:46
87
0

Полузащитник Руха пообещал взять реванш в матче с Вересом

Денис Пидгурский настроен обыграть ровенский клуб в 28-м туре УПЛ

09 мая 2025, 10:44 | Обновлено 09 мая 2025, 10:46
87
0
Полузащитник Руха пообещал взять реванш в матче с Вересом
ФК Рух. Денис Пидгурский

Игрок львовского клуба «Рух» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Вереса», который состоится 10 мая в 28-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Мы разобрали игру «Вереса» и определили их сильные и слабые стороны. Команда хорошо готовится к этому матчу и настроена взять реванш за обидное поражение в Ровно в первом круге. Сейчас у «Руха» боевой настрой.

«Верес» – атлетическая команда, которая играет в вертикальный футбол. У «Вереса» опасные нападающие и на них следует обратить внимание и не давать им пространство. Эта команда постоянно навязывает борьбу и важно будет выиграть подбор в матче с этим соперником.

Для нас каждый домашний матч является важным, особенно сейчас в конце сезона. Хочется порадовать болельщиков положительным результатом и хорошей игрой. Поддержка фанатов важна для «Руха», поэтому приглашаем зрителей на стадион в субботу», – ответил Пидгурский.

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Рух - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Денис Пидгурский Рух Львов Верес Ровно
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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