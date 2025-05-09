Испания09 мая 2025, 10:58 | Обновлено 09 мая 2025, 11:19
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КАРВАХАЛЬ: «Моя задача – вернуться к Клубному чемпионату мира»
Испанец намерен как можно скорее вернуться на поле
09 мая 2025, 10:58 | Обновлено 09 мая 2025, 11:19
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Испанский правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль намерен как можно скорее вернуться на поле:
«Моя задача - вернуться к Клубному чемпионату мира, да... это цель».
Дани Карвахаль не играет в футбол с октября прошлого года: тогда испанец порвал крестообразные связки в матче ла лиги с «Вильярреалом».
Клубный чемпионат мира начнется 14 июня.
Ранее сообщалось о том, что Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером «Реала».
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