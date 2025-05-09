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Испания
09 мая 2025, 10:58 | Обновлено 09 мая 2025, 11:19
99
0

КАРВАХАЛЬ: «Моя задача – вернуться к Клубному чемпионату мира»

Испанец намерен как можно скорее вернуться на поле

09 мая 2025, 10:58 | Обновлено 09 мая 2025, 11:19
99
0
КАРВАХАЛЬ: «Моя задача – вернуться к Клубному чемпионату мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Испанский правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль намерен как можно скорее вернуться на поле:

«Моя задача - вернуться к Клубному чемпионату мира, да... это цель».

Дани Карвахаль не играет в футбол с октября прошлого года: тогда испанец порвал крестообразные связки в матче ла лиги с «Вильярреалом».

Клубный чемпионат мира начнется 14 июня.

Ранее сообщалось о том, что Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером «Реала».

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Дани Карвахаль Реал Мадрид травма клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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