Испания09 мая 2025, 10:36 |
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Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером Реала
Хаби Алонсо близок к назначению
09 мая 2025, 10:36 |
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Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с назначением коуча леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пост тренера мадридского «Реала».
«Хаби Алонсо готов сказать «да» мадридскому «Реалу», а затем завершить свой переход, как только будет завершен процесс расставания с Анчелотти.
«Байер ускоряет процесс поиска нового главного тренера и ведет переговоры, поскольку теперь ожидает ухода Хаби».
Ранее сообщалось о том, что сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду «Реала».
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