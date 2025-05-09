Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером Реала

Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с назначением коуча леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пост тренера мадридского «Реала».

«Хаби Алонсо готов сказать «да» мадридскому «Реалу», а затем завершить свой переход, как только будет завершен процесс расставания с Анчелотти.

«Байер ускоряет процесс поиска нового главного тренера и ведет переговоры, поскольку теперь ожидает ухода Хаби».

Ранее сообщалось о том, что сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду «Реала».