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  4. Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером Реала
Испания
09 мая 2025, 10:36 |
803
0

Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером Реала

Хаби Алонсо близок к назначению

09 мая 2025, 10:36 |
803
0
Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с назначением коуча леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пост тренера мадридского «Реала».

«Хаби Алонсо готов сказать «да» мадридскому «Реалу», а затем завершить свой переход, как только будет завершен процесс расставания с Анчелотти.

«Байер ускоряет процесс поиска нового главного тренера и ведет переговоры, поскольку теперь ожидает ухода Хаби».

Ранее сообщалось о том, что сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду «Реала».

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Карло Анчелотти Фабрицио Романо назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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