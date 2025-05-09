Провели переговоры. Сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду Реала

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сообщает TBR Football.

По информации источника, все 3 английских клуба провели переговоры с представителями 24-летнего футболиста.

Родриго не особо доволен своим положением в «Реале», но бразилец ожидает нового коуча и окончательное решение о своем будущем примет после его назначения.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд потребует компенсацию от «Реала».