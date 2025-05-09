Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провели переговоры. Сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду Реала
Англия
09 мая 2025, 10:18 |
1088
1

Провели переговоры. Сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду Реала

Родриго может сменить клуб уже летом

09 мая 2025, 10:18 |
1088
1
Провели переговоры. Сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду Реала

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сообщает TBR Football.

По информации источника, все 3 английских клуба провели переговоры с представителями 24-летнего футболиста.

Родриго не особо доволен своим положением в «Реале», но бразилец ожидает нового коуча и окончательное решение о своем будущем примет после его назначения.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд потребует компенсацию от «Реала».

По теме:
КАРВАХАЛЬ: «Моя задача – вернуться к Клубному чемпионату мира»
Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с новым тренером Реала
Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал
Родриго Гоес Реал Мадрид Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Футбол | 08 мая 2025, 15:00 42
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?

Аналитики прогнозируют попадание двух украинских клубов в Лигу Европы

Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08 мая 2025, 15:03 1
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски

Каталонский клуб интересуется Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг»

«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Футбол | 08.05.2025, 15:41
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.05.2025, 08:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Челси первым может собрать все еврокубковые трофеи
Футбол | 09.05.2025, 10:41
Челси первым может собрать все еврокубковые трофеи
Челси первым может собрать все еврокубковые трофеи
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Реал теж не проти продати Родріго, якщо буде пристойна пропозиція. Тож перехід цілком можливий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
08.05.2025, 10:33
Другие виды
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 07:01 6
Футбол
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
07.05.2025, 23:57 28
Футбол
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
08.05.2025, 05:42 3
Футбол
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
07.05.2025, 23:33 12
Бокс
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
07.05.2025, 14:07
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем