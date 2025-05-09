Англия09 мая 2025, 10:18 |
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Провели переговоры. Сразу 3 гранда АПЛ нацелились на звезду Реала
Родриго может сменить клуб уже летом
09 мая 2025, 10:18 |
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сообщает TBR Football.
По информации источника, все 3 английских клуба провели переговоры с представителями 24-летнего футболиста.
Родриго не особо доволен своим положением в «Реале», но бразилец ожидает нового коуча и окончательное решение о своем будущем примет после его назначения.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд потребует компенсацию от «Реала».
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