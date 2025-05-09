Тренер Буде-Глимта: «Ощущение, что нас вообще не было на поле»

Тренер норвежского «Буде-Глимта» Кьетиль Кнутсен коротко проанализировал второй матч с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги Европы. Представитель Норвегии дважды уступил английскому коллективу и вылетел на стадии полуфинала (1:3, 0:2).

«Тоттенхэм» заслужил победу и был намного лучше нас. Соперник был очень великолепен в прессинге. Все футболисты одинаково прессинговали и делали это в правильных моментах. У меня чувство, что нас вообще не было на поле», – сказал Кнутсен.

В финале нынешнего сезона Лиги Европы сыграют два участника АПЛ – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».