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Лига конференций
09 мая 2025, 07:30 | Обновлено 09 мая 2025, 09:26
396
0

Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Тоттенхэм в Норвегии сделал то, что не делали другие»

«Тоттенхэм» вышел в финал, где встретится с «Манчестер Юнайтед»

09 мая 2025, 07:30 | Обновлено 09 мая 2025, 09:26
396
0
Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Тоттенхэм в Норвегии сделал то, что не делали другие»
uefa.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал победу над норвежским «Буде-Глимт» (2:0) в полуфинале Лиги Европы.

«Даже после победы 3:1 дома мы не знали, что нас ожидает в Норвегии. Другой климат и искусственное поле - это то, что нас немного пугало. Тем более, наш соперник очень хорошо играет дома. Я еще раз напомню, что здесь проиграло «Лацио».

Но мы выполнили план на игру. Мы захватили контроль и не позволяли игрокам «Буде-Глимт» приближаться к нашим воротам. Кажется, что соперник не думал, что мы будем прессинговать и постоянно двигаться.

Мы просто выполняли то, что от нас требовалось. Мы нашли свои возможности и реализовали их. В итоге мы в финале. Могли выиграть и с большим счетом, но уже не везло», – прокомментировал Постекоглу.

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Александр Сильченко Источник: ФК Тоттенхэм
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