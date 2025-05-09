Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Тоттенхэм в Норвегии сделал то, что не делали другие»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал победу над норвежским «Буде-Глимт» (2:0) в полуфинале Лиги Европы.

«Даже после победы 3:1 дома мы не знали, что нас ожидает в Норвегии. Другой климат и искусственное поле - это то, что нас немного пугало. Тем более, наш соперник очень хорошо играет дома. Я еще раз напомню, что здесь проиграло «Лацио».

Но мы выполнили план на игру. Мы захватили контроль и не позволяли игрокам «Буде-Глимт» приближаться к нашим воротам. Кажется, что соперник не думал, что мы будем прессинговать и постоянно двигаться.

Мы просто выполняли то, что от нас требовалось. Мы нашли свои возможности и реализовали их. В итоге мы в финале. Могли выиграть и с большим счетом, но уже не везло», – прокомментировал Постекоглу.