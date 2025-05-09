Ривалдо дал совет игрокам Барсы после безумного матча против Интера в ЛЧ

Легендарный бразильский полузащитник Ривалдо, в свое время игравший за «Барселону», поделился эмоциями после вылета каталонцев из Лиги чемпионов после поражения миланскому Интеру.

В полуфинале Лиги чемпионов нельзя допускать таких ошибок, но они уже были видны и в других матчах этого сезона. Не может быть, чтобы команда уровня «Барселоны» пропускала четыре гола за матч - как это произошло против «Бенфики» и «Атлетико» в этом сезоне. Или чтобы «Интер» пропустил семь голов за два матча – рано или поздно это могло случиться, и оно случилось.

Если команда останется вместе, эта Барселона выиграет много трофеев. Я горжусь тем, что игроки сражались и отдавали все силы на поле. Они провели потрясающий сезон. Жаль, что не вышли в финал и не стали чемпионами, играя настолько хорошо.

«Барселона» очень молода, и уже в следующем году она снова точно будет бороться за титулы, потому что показала, что может вернуться к уровню бывшей «Барсы» и быть сильной много лет – в значительной степени благодаря возрасту этих игроков. Это молодые футболисты, которые играют так, будто имеют большой опыт», – сказал Ривалдо.

В финале Лиги чемпионов миланский Интер сыграет против ПСЖ, сумевшего пройти лондонский «Арсенал». Финальный матч запланирован на 31 мая.