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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 10:54 | Обновлено 09 мая 2025, 10:56
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0

БУДКОВСКИЙ: «Плохих футболистов в Шахтере нет. Легко не будет точно»

Капитан «Зари» ожидает интересного матча против «Шахтера» в УПЛ

09 мая 2025, 10:54 | Обновлено 09 мая 2025, 10:56
135
0
БУДКОВСКИЙ: «Плохих футболистов в Шахтере нет. Легко не будет точно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в 28 туре Украинской Премьер-лиги.

«Каким бы «Шахтер» ни был, это очень сильная команда. Хочется после двух поражений в чемпионате и КУ отобрать очки и проверить себя на фоне соперника.

Плохих футболистов в «Шахтере» нет. Как бразильцы могут за собой увлечь, так и Бондаренко с Судаковым не отстают. Легко точно не будет.

Хочется своей игрой обрадовать наших болельщиков. Команда старается, дерется за то, чтобы вернуть «Зарю» в когорту претендентов на еврокубки», – сказал Будковский.

Матч «Заря» – «Шахтер» состоится в пятницу, 9 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:40 по киевскому времени.

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Филипп Будковский Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Заря - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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