Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Поединок 28-го тура состоится 9 мая и начнется в 15:30 по Киеву
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9 мая, между собой сыграют Заря – Шахтер Донецк, встреча пройдет в рамках 28 тура УПЛ. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
Заря
В этом сезоне «мужики» играли с переменным успехом, 11 побед, 13 поражений и всего три ничьи. С такими результатами команда расположилась на седьмом месте, выше им не подняться, ведь отставание от ближайшего конкурента составляет 7 очков. Заре надо сконцентрироваться на том, чтоб сохранить свою позицию, хоть она ничего и не дает.
В последнем туре команда расписала мировую в гостях с ЛНЗ Черкассы – 1:1. Заря показывает сейчас не лучшие результаты, так как одержала всего одну победу в пяти последних противостояниях. Если раньше «мужики» выступали в еврокубках, были претендентами на высокие места в УПЛ, сейчас команда превратилась в рядового середняка, без особой зрелищности и стабильности.
Шахтер Донецк
«Горняки» уже точно провалились в чемпионате, ведь за три тура до окончания УПЛ не имеют даже теоретических шансов на титул, отставая от лидирующего Динамо на 10 очков. С большой вероятностью, Шахтер даже вторым не станет, ведь отстает от Александрии на целых 6 очков, отыграть такой гандикап за три тура можно только с помощью соперника.
В последнем своем матче подопечные Марино Пушича разобрались на выезде с аутсайдером Черноморцем – 3:0, дублем отметился Невертон. Поскольку совсем скоро финал Кубка Украины, футболисты будут больше думать о битве против Динамо, ведь мотивация в чемпионате уже небольшая.
После зимнего перерыва, Шахтер успел провести 13 матчей во всех турнирах, потерпев всего одно поражение. В первые за долгое время клуб не попадет даже в квалификацию Лиги чемпионов.
Личные встречи
В очных противостояниях «горняки» владеют существенным преимуществом, они выиграли пять последних встреч. Команды дважды играли между собой в текущем сезоне, Шахтер сначала одержал победу в национальном кубке – 1:0, а потом и в чемпионате – 3:1.
Прогноз
Хоть Шахтер и считается большим фаворитом встречи, Заря может оказать сопротивление в таком матче.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зари – 8,74, ничья – 5,57, победа Шахтера – 1,26. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Обе команды не сильно мотивированы, однако, класс «горняков» точно выше. Считаю интересной здесь ставку на обмен голами за 1,92.
15:30
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