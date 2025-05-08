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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 15:10 |
148
0

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 28-го тура состоится 9 мая и начнется в 15:30 по Киеву

08 мая 2025, 15:10 |
148
0
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич и Артем Бондаренко

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9 мая, между собой сыграют Заря – Шахтер Донецк, встреча пройдет в рамках 28 тура УПЛ. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Заря

В этом сезоне «мужики» играли с переменным успехом, 11 побед, 13 поражений и всего три ничьи. С такими результатами команда расположилась на седьмом месте, выше им не подняться, ведь отставание от ближайшего конкурента составляет 7 очков. Заре надо сконцентрироваться на том, чтоб сохранить свою позицию, хоть она ничего и не дает.

В последнем туре команда расписала мировую в гостях с ЛНЗ Черкассы – 1:1. Заря показывает сейчас не лучшие результаты, так как одержала всего одну победу в пяти последних противостояниях. Если раньше «мужики» выступали в еврокубках, были претендентами на высокие места в УПЛ, сейчас команда превратилась в рядового середняка, без особой зрелищности и стабильности.

Шахтер Донецк

«Горняки» уже точно провалились в чемпионате, ведь за три тура до окончания УПЛ не имеют даже теоретических шансов на титул, отставая от лидирующего Динамо на 10 очков. С большой вероятностью, Шахтер даже вторым не станет, ведь отстает от Александрии на целых 6 очков, отыграть такой гандикап за три тура можно только с помощью соперника.

В последнем своем матче подопечные Марино Пушича разобрались на выезде с аутсайдером Черноморцем – 3:0, дублем отметился Невертон. Поскольку совсем скоро финал Кубка Украины, футболисты будут больше думать о битве против Динамо, ведь мотивация в чемпионате уже небольшая.

После зимнего перерыва, Шахтер успел провести 13 матчей во всех турнирах, потерпев всего одно поражение. В первые за долгое время клуб не попадет даже в квалификацию Лиги чемпионов.

Личные встречи

В очных противостояниях «горняки» владеют существенным преимуществом, они выиграли пять последних встреч. Команды дважды играли между собой в текущем сезоне, Шахтер сначала одержал победу в национальном кубке – 1:0, а потом и в чемпионате – 3:1.

Прогноз

Хоть Шахтер и считается большим фаворитом встречи, Заря может оказать сопротивление в таком матче.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зари – 8,74, ничья – 5,57, победа Шахтера – 1,26. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Обе команды не сильно мотивированы, однако, класс «горняков» точно выше. Считаю интересной здесь ставку на обмен голами за 1,92.

Прогноз Sport.ua
Заря
9 мая 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Обе забьют 1.92 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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