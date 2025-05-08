Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ

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9 мая, между собой сыграют Заря – Шахтер Донецк, встреча пройдет в рамках 28 тура УПЛ. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Заря

В этом сезоне «мужики» играли с переменным успехом, 11 побед, 13 поражений и всего три ничьи. С такими результатами команда расположилась на седьмом месте, выше им не подняться, ведь отставание от ближайшего конкурента составляет 7 очков. Заре надо сконцентрироваться на том, чтоб сохранить свою позицию, хоть она ничего и не дает.

В последнем туре команда расписала мировую в гостях с ЛНЗ Черкассы – 1:1. Заря показывает сейчас не лучшие результаты, так как одержала всего одну победу в пяти последних противостояниях. Если раньше «мужики» выступали в еврокубках, были претендентами на высокие места в УПЛ, сейчас команда превратилась в рядового середняка, без особой зрелищности и стабильности.

Шахтер Донецк

«Горняки» уже точно провалились в чемпионате, ведь за три тура до окончания УПЛ не имеют даже теоретических шансов на титул, отставая от лидирующего Динамо на 10 очков. С большой вероятностью, Шахтер даже вторым не станет, ведь отстает от Александрии на целых 6 очков, отыграть такой гандикап за три тура можно только с помощью соперника.

В последнем своем матче подопечные Марино Пушича разобрались на выезде с аутсайдером Черноморцем – 3:0, дублем отметился Невертон. Поскольку совсем скоро финал Кубка Украины, футболисты будут больше думать о битве против Динамо, ведь мотивация в чемпионате уже небольшая.

После зимнего перерыва, Шахтер успел провести 13 матчей во всех турнирах, потерпев всего одно поражение. В первые за долгое время клуб не попадет даже в квалификацию Лиги чемпионов.

Личные встречи

В очных противостояниях «горняки» владеют существенным преимуществом, они выиграли пять последних встреч. Команды дважды играли между собой в текущем сезоне, Шахтер сначала одержал победу в национальном кубке – 1:0, а потом и в чемпионате – 3:1.

Прогноз

Хоть Шахтер и считается большим фаворитом встречи, Заря может оказать сопротивление в таком матче.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зари – 8,74, ничья – 5,57, победа Шахтера – 1,26. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Обе команды не сильно мотивированы, однако, класс «горняков» точно выше. Считаю интересной здесь ставку на обмен голами за 1,92.

Прогноз Sport.ua Заря Шахтер Донецк Обе забьют 1.92 Сделать ставку

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