ТВЕРДОХЛЕБ: «Главное – победа. Ми боремся за четвертое место УПЛ»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Левым Берегом» (4:0). в 21 туре УПЛ.

– Как тебе игра?

— Впечатления положительные, самое главное – мы смогли взять три зачетных балла и продолжить борьбу за четвертую позицию. Я думаю, что все удалось из запланированного. Акцент был на получении трех очков. В принципе, я считаю, что мы смогли выполнить то, что от нас просил тренер и добились желаемого результата.

– Поддержка как всегда на уровне?

— Да, приятно играть в Кривом Роге при поддержке наших болельщиков. Они нас всегда поддерживают и гонят только вперед, чтобы мы забивали еще больше голов – это мотивирует нас.

— Ты побил рекорд Игоря Ниченко 23-летней давности.

– Да, я узнал на поле об этом. Перед игрой говорили, что еще несколько игр и я буду близок к этой отметке, могу побить рекорд, но себе не ставил такую ​​цель, а просто играл. Цель была забивать, а не побить рекорд, поэтому очень доволен, что смог себе преодолеть такую ​​отметку. Это очень приятно, я очень доволен.

— Уже в воскресенье – очередная игра против «Колоса»…

— Самое главное, что есть победа, а восстанавливаться с положительными эмоциями гораздо легче и лучше. Поэтому я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы, – сказал Твердохлеб.