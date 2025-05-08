Прошло 32 года. Твердохлеб побил клубный рекорд Кривбасса

Украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб отличился дублем в ворота «Левого Берега» в матче УПЛ.

В текущем сезоне на голу хавбека уже 13 забитых мячей. Это лучший показатель в истории клуба: Егор побил рекорд Игоря Ниченко, который был оформлен в сезоне 1991/92. Тогда Ниченко забил 12 голов.

Также на счету Твердохлеба 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль.