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  4. Прошло 32 года. Твердохлеб побил клубный рекорд Кривбасса
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 22:56 | Обновлено 08 мая 2025, 23:22
422
0

Прошло 32 года. Твердохлеб побил клубный рекорд Кривбасса

Украинский полузащитник забил 13 голов в чемпионате Украины

08 мая 2025, 22:56 | Обновлено 08 мая 2025, 23:22
422
0
Прошло 32 года. Твердохлеб побил клубный рекорд Кривбасса
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб отличился дублем в ворота «Левого Берега» в матче УПЛ.

В текущем сезоне на голу хавбека уже 13 забитых мячей. Это лучший показатель в истории клуба: Егор побил рекорд Игоря Ниченко, который был оформлен в сезоне 1991/92. Тогда Ниченко забил 12 голов.

Также на счету Твердохлеба 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль.

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Кривбасс Кривой Рог Игорь Ниченко Егор Твердохлеб статистика чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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