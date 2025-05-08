Украина. Премьер лига08 мая 2025, 22:56 | Обновлено 08 мая 2025, 23:22
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Прошло 32 года. Твердохлеб побил клубный рекорд Кривбасса
Украинский полузащитник забил 13 голов в чемпионате Украины
08 мая 2025, 22:56 | Обновлено 08 мая 2025, 23:22
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Украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб отличился дублем в ворота «Левого Берега» в матче УПЛ.
В текущем сезоне на голу хавбека уже 13 забитых мячей. Это лучший показатель в истории клуба: Егор побил рекорд Игоря Ниченко, который был оформлен в сезоне 1991/92. Тогда Ниченко забил 12 голов.
Также на счету Твердохлеба 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль.
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