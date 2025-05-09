Энцо МАРЕСКА: «Работа сделана. Надеюсь, трофей будет наш»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал выход в финал Лиги конференций после победы над «Юргорденом» (4:1).

«Что ж, я очень рад, что работа сделана. Теперь надо очень хорошо подготовиться к финалу. У нас есть 20 дней. Надеюсь, что трофей будет наш.

Команда сейчас находится в очень хорошей форме. Это видно по серии наших результатов. Уже на выходных сыграем с «Ньюкаслом», то можем сосредоточиться на этом матче. Для нас это также важная игра.

Все три встречи, которые остались, – важны.

У «Челси» есть потенциал для развития. Вчера сыграл 16-летний Реджи Уолш. Вы же видите, какой он футболист. Он уже нам подходит, ведь он хороший футболист. Конечно, он еще молод и ему нужно расти, но это уже хороший шаг», – сообщил Мареска.