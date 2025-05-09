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Лига конференций
09 мая 2025, 07:04 | Обновлено 09 мая 2025, 08:18
223
0

Энцо МАРЕСКА: «Работа сделана. Надеюсь, трофей будет наш»

«Челси» уверенно прошел весь путь к финалу

09 мая 2025, 07:04 | Обновлено 09 мая 2025, 08:18
223
0
Энцо МАРЕСКА: «Работа сделана. Надеюсь, трофей будет наш»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал выход в финал Лиги конференций после победы над «Юргорденом» (4:1).

«Что ж, я очень рад, что работа сделана. Теперь надо очень хорошо подготовиться к финалу. У нас есть 20 дней. Надеюсь, что трофей будет наш.

Команда сейчас находится в очень хорошей форме. Это видно по серии наших результатов. Уже на выходных сыграем с «Ньюкаслом», то можем сосредоточиться на этом матче. Для нас это также важная игра.

Все три встречи, которые остались, – важны.

У «Челси» есть потенциал для развития. Вчера сыграл 16-летний Реджи Уолш. Вы же видите, какой он футболист. Он уже нам подходит, ведь он хороший футболист. Конечно, он еще молод и ему нужно расти, но это уже хороший шаг», – сообщил Мареска.

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Лига конференций Челси Юргорден Энцо Мареска пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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