У Вереса три кадровые потери перед игрой с Рухом
Двое футболистов в этом чемпионате уже не сыграют
10 мая в поединке 28 тура УПЛ между «Движением» и «Вересом» во Львове на кону будет шесть очков, ведь встречаются соседи по турнирной таблице.
Как стало известно Sport.ua жители отправятся на матч не в боевом составе: травмированный Назар Балаба, который вынужден был пропустить предыдущий матч с «Оболонью», дисквалифицированы Гиорги Куция и Богдан Когут.
Что касается еще двух травмированных защитников – камерунца Самуэля Нонгоха и Василия Гакмана, то они выбыли до конца сезона.
Сейчас футболисты «Вереса» набрали 35 очков и занимают восьмое место в чемпионате.
Ранее мы сообщали, что "Верес" попрощается с защитником своей команды.
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