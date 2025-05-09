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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 04:45 | Обновлено 09 мая 2025, 06:51
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0

У Вереса три кадровые потери перед игрой с Рухом

Двое футболистов в этом чемпионате уже не сыграют

09 мая 2025, 04:45 | Обновлено 09 мая 2025, 06:51
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0
У Вереса три кадровые потери перед игрой с Рухом
ФК Верес. Самуэль Нонго

10 мая в поединке 28 тура УПЛ между «Движением» и «Вересом» во Львове на кону будет шесть очков, ведь встречаются соседи по турнирной таблице.

Как стало известно Sport.ua жители отправятся на матч не в боевом составе: травмированный Назар Балаба, который вынужден был пропустить предыдущий матч с «Оболонью», дисквалифицированы Гиорги Куция и Богдан Когут.
Что касается еще двух травмированных защитников – камерунца Самуэля Нонгоха и Василия Гакмана, то они выбыли до конца сезона.

Сейчас футболисты «Вереса» набрали 35 очков и занимают восьмое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что "Верес" попрощается с защитником своей команды.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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