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  4. Верес попрощается с защитником. Шандрук озвучил причину такого решения
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 19:09 | Обновлено 07 мая 2025, 19:54
363
0

Верес попрощается с защитником. Шандрук озвучил причину такого решения

Василий Гакман не смог закрепиться в команде из Ровно

07 мая 2025, 19:09 | Обновлено 07 мая 2025, 19:54
363
0
Верес попрощается с защитником. Шандрук озвучил причину такого решения
НК Верес. Василий Гакман

Защитник ровенского «Вереса» Василий Гакман покинет расположение «волков» после завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил Олег Шандрук.

«Относительно игроков, которые сейчас травмированы – у нас есть договоренность с Василием Гакманом. Сейчас он на контракте и проходит реабилитацию после тяжелой травмы.

Но летом мы собираемся отпустить его. Как только он завершит восстановление, клуб выполнит перед ним все свои обязательства. Уже говорили с Василием по этому поводу», – лаконично сказал Шандрук.

Контракт футболиста с Вересом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Гакмана в 250 тысяч евро. За ровенский клуб Гакман провел всего семь матчей.

НК Верес. Василь Гакман

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Василий Гакман Олег Шандрук Верес Ровно травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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