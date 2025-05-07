Верес попрощается с защитником. Шандрук озвучил причину такого решения
Василий Гакман не смог закрепиться в команде из Ровно
Защитник ровенского «Вереса» Василий Гакман покинет расположение «волков» после завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил Олег Шандрук.
«Относительно игроков, которые сейчас травмированы – у нас есть договоренность с Василием Гакманом. Сейчас он на контракте и проходит реабилитацию после тяжелой травмы.
Но летом мы собираемся отпустить его. Как только он завершит восстановление, клуб выполнит перед ним все свои обязательства. Уже говорили с Василием по этому поводу», – лаконично сказал Шандрук.
Контракт футболиста с Вересом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Гакмана в 250 тысяч евро. За ровенский клуб Гакман провел всего семь матчей.
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