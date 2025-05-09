ФОТО. Ребус для Пушича. Как Шахтер готовился к матчу против Зари
Матч 28-го тура УПЛ пройдет 9 мая в Киеве на стадионе Динамо
Футболисты «Шахтера» продолжают готовиться к поединку чемпионата Украины с «Зарей», который состоится в пятницу в Киеве.
Горняки проводят недельный тренировочный цикл перед календарной игрой УПЛ. Оранжево-черные провели очередное занятие на базе загородного спортивного комплекса Святошин.
Сессия началась с посещения тренажерного зала, где игроки провели активацию всех групп мышц, после чего перешли на футбольное поле. Тренировочная программа, предложенная подопечным наставником Марино Пушич и его штаб, состояла из разминки, квадратов и упражнений на держание мяча, работы над тактикой и отработки стандартных положений. В общей сложности занятие длилось 1 час и 15 минут.
Матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится 9 мая в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Начало – в 15:30.
ФОТО. Ребус для Пушича. Как Шахтер готовился к матчу против Зари
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