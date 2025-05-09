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Лига Европы
09 мая 2025, 03:59 | Обновлено 09 мая 2025, 04:07
88
0

Ман Юнайтед – единственная команда, которая идет без поражений в евросезоне

Красные Дьяволы в 14 матчах Лиги Европы имеют 9 побед и 5 ничьих

09 мая 2025, 03:59 | Обновлено 09 мая 2025, 04:07
88
0
Ман Юнайтед – единственная команда, которая идет без поражений в евросезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» стал финалистом Лиги Европы 2024/25, разгромив в ответном матче испанский «Атлетик» (4:1).

Команда Рубена Аморима остается единственной в текущем евросезоне, которая не потерпела ни одного поражения: 9 побед и 5 ничьих в 14 матчах.

В решающем поединке Ман Юнайтед встретится с лондонским Тоттенхэмом. Финал Лиги Европы состоится 21 мая на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.

В предыдущий раз «красные дьяволы» завоевали трофей в 2017 году, переиграв в финале «Аякс» со счетом 2:0.

Это будет третье в истории английское противостояние в финале Лиги Европы. В 1972 году Тоттенхэм одолел Вулверхэмптон по сумме двух матчей (2:1, 1:1), а в 2019 году Челси разгромил Арсенал (4:1).

Результаты Ман Юнайтед в Лиге Европы 2024/25: 9 побед, 5 ничьих, 0 поражений

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Манчестер Юнайтед Лига Европы статистика Манчестер Юнайтед - Атлетик Атлетик Бильбао Рубен Аморим Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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