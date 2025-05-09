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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 03:45 | Обновлено 09 мая 2025, 03:54
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0

ВИДЕО. Вратарь Денис Бойко подробно рассказал, почему завершил карьеру

Украинский голкипер открыл собственный YouTube-канал

09 мая 2025, 03:45 | Обновлено 09 мая 2025, 03:54
30
0
ВИДЕО. Вратарь Денис Бойко подробно рассказал, почему завершил карьеру
YouTube. Денис Бойко

Украинский вратарь Денис Бойко открыл собственный YouTube-канал и в первом видео рассказал, почему решил завершить карьеру:

«Почему завершил карьеру? Для меня это не было какой-то трагедией. Мне не было тяжело после того, как в 35 лет я получил травму – разрыв крестообразной связки. Восстановление длилось 8–10 месяцев. У меня закончился контракт с киевским Динамо, мы его не продлили. Не продлили по многим причинам. Но я четко понимал, что в Динамо есть вратари. Я не скажу, что они были сильнее меня, но их перспектива была больше.

Мне все равно хотелось играть. Единственное, что я мог дать Динамо на тот момент, если бы мы продлили контракт – это конкуренцию на вратарской позиции, чтобы те ребята росли. И – внутреннее общение в коллективе, поддержку, разговоры с молодыми футболистами.

Мы решили, что контракт продлевать не будем. Я перешел в Полесье. Перешел туда, откровенно говоря, не до конца восстановившись. Мое колено не позволяло мне играть на 100%. Я очень благодарен тренеру вратарей Полесья, который подвел меня к той форме, в которой я провел больше 20 матчей за клуб.

После окончания контракта с Полесьем в середине сезона были разговоры о его продлении, но кто-то, наверное, был против. И снова – мы пожали руки с президентом и решили не продлевать. Я стал свободным агентом. Некоторое время я искал новый клуб, потому что не хотел завершать карьеру. Но у меня были требования: либо хорошие финансовые условия, либо интересный проект – как это было с Полесьем после возвращения из Первой лиги в УПЛ.

Предложений было достаточно, но ни одно не устраивало. Были и варианты из-за границы, и из нашего чемпионата – достаточно. Но я не знал, как себя мотивировать играть в УПЛ. Возможно, стоило поехать за границу. Но в стране – война. Просто уехать, чтобы поиграть год, пожить нормальной жизнью, спокойной, с семьей – без войны… Мне было тяжело. Тяжело уезжать из страны.

К тому же, буду откровенен: не было такого предложения, которое бы меня зацепило. Не было ничего такого, на что бы я сказал: Да, я хочу туда поехать. Предложения были, но они были так себе. И, если честно, я не хотел ехать. И, наверное, больше был настроен на завершение. Мне 37 лет. Я сыграл очень много матчей в карьере – и на топовом уровне, и в Европе, и за сборную Украины.

Поэтому завершение карьеры далось мне абсолютно легко. Спокойно. Без переживаний. Без каких-либо психологических трудностей. Я просто принял это решение. Я знал, чем хочу заниматься дальше. Что мне интересно. Каждый футболист через это проходит. Просто нужно принять и идти дальше. Не зацикливаться на этом. Потому что рано или поздно – эта история заканчивается.

А дальше после завершения карьеры открываются новые возможности. Интересные. Иногда даже неожиданные. Во время карьеры ты на 100%, даже на 200% вовлечен. Думаешь только о футболе, об игре, тренировках, восстановлении, настрое.

Если ты профессионал, твоя голова не забита ничем другим, что не касается футбола. У меня было именно так. Я не думал, что буду делать после карьеры. Точнее – я думал. Я вкладывал деньги, понимал, где и когда смогу развиваться. Но делать несколько дел одновременно я не мог.

Либо я играл в футбол на полную, либо занимался чем-то другим. А на что-то другое я был не готов – потому что полностью отдавался футболу. Когда же настало время завершать – я четко знал, чего хочу. В какой сфере хочу развиваться. И как будет построена моя дальнейшая жизнь».

ВИДЕО. Вратарь Денис Бойко подробно рассказал, почему завершил карьеру

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Денис Бойко Динамо Киев завершение карьеры Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: YouTube
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