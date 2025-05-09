На Довбика появился новый претендент. Артем его уже огорчал

«Фиорентина» рассматривает возможность подписания украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает FootMercato.

По информации источника, 27-летний нападающий «волков» является одним из кандидатов взамен Мойзе Кина, который может покинуть летом флорентийский клуб. Другие альтернативы итальянскому форварду для «Фиорентины» – это Мехди Тареми («Интер») и Темми Абрахам («Милан»).

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Один из его результативных ударов пришелся на матч с "Фиорентиной", который римляне выиграли со счетом 1:0.

Ранее «Бешикташ» получил ответ от «Ромы» о трансфере Довбика.