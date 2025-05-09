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  4. На Довбика появился новый претендент. Артем его уже огорчал
Италия
09 мая 2025, 02:50 | Обновлено 09 мая 2025, 02:55
219
0

На Довбика появился новый претендент. Артем его уже огорчал

Украинским форвардом заинтересовалась итальянская фиорентина

09 мая 2025, 02:50 | Обновлено 09 мая 2025, 02:55
219
0
На Довбика появился новый претендент. Артем его уже огорчал
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина» рассматривает возможность подписания украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает FootMercato.

По информации источника, 27-летний нападающий «волков» является одним из кандидатов взамен Мойзе Кина, который может покинуть летом флорентийский клуб. Другие альтернативы итальянскому форварду для «Фиорентины» – это Мехди Тареми («Интер») и Темми Абрахам («Милан»).

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Один из его результативных ударов пришелся на матч с "Фиорентиной", который римляне выиграли со счетом 1:0.

Ранее «Бешикташ» получил ответ от «Ромы» о трансфере Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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