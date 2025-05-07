Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
«Волки» не заинтересованы в этом трансфере
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых клубов.
Недавно турецкие СМИ обнародовали новости, что Артемом заинтересовался турецкий гранд «Бешикташ». Однако, по информации источника, спортивный директор «Ромы» Флоран Гисолфи и наставник клуба Клаудио Раньери поддержали украинского нападающего и дали понять «Бешикташу», что его трансфер не является возможным.
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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