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Италия
07 мая 2025, 22:20 | Обновлено 07 мая 2025, 22:48
2088
0

Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

«Волки» не заинтересованы в этом трансфере

07 мая 2025, 22:20 | Обновлено 07 мая 2025, 22:48
2088
0
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых клубов.

Недавно турецкие СМИ обнародовали новости, что Артемом заинтересовался турецкий гранд «Бешикташ». Однако, по информации источника, спортивный директор «Ромы» Флоран Гисолфи и наставник клуба Клаудио Раньери поддержали украинского нападающего и дали понять «Бешикташу», что его трансфер не является возможным.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Рома Рим Бешикташ трансферы Уле Гуннар Сульшер Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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