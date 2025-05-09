ВИДЕО. Маунт забил за МЮ в пустые ворота Атлетика почти с центра поля

Английский клуб Манчестер Юнайтед пробился в финал Лиги Европы 2024/25.

Красные Дьяволы второй раз подряд обыграв Атлетик Бильбао – на этот раз со счётом 4:1. Первая встреча в Испании завершилась победой англичан 3:0.

На 90+1 минуте Мейсон Маунт забил 4-й гол в пустые ворота Атлетика почти с центра поля, оформив дубль и поставив эффектную точку в полуфинальной дуэли.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Соперником Манчестер Юнайтед станет другой английский клуб – Тоттенхэм.

ГОЛ! 4:1. Мейсон Маунт, 90+1 мин