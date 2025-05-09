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  4. ВИДЕО. Маунт забил за МЮ в пустые ворота Атлетика почти с центра поля
Лига Европы
09 мая 2025, 02:17 |
37
0

ВИДЕО. Маунт забил за МЮ в пустые ворота Атлетика почти с центра поля

Хавбек Красных Дьяволов поставил финальную точку на 90+1 минуте матча ЛЕ

09 мая 2025, 02:17 |
37
0
ВИДЕО. Маунт забил за МЮ в пустые ворота Атлетика почти с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Маунт

Английский клуб Манчестер Юнайтед пробился в финал Лиги Европы 2024/25.

Красные Дьяволы второй раз подряд обыграв Атлетик Бильбао – на этот раз со счётом 4:1. Первая встреча в Испании завершилась победой англичан 3:0.

На 90+1 минуте Мейсон Маунт забил 4-й гол в пустые ворота Атлетика почти с центра поля, оформив дубль и поставив эффектную точку в полуфинальной дуэли.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Соперником Манчестер Юнайтед станет другой английский клуб – Тоттенхэм.

ГОЛ! 4:1. Мейсон Маунт, 90+1 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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