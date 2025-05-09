ВИДЕО. Дубль Маунта. Как МЮ во втором тайме забил 4 мяча в ворота Атлетика

Английский клуб Манчестер Юнайтед вышел в финал Лиги Европы 2024/25.

МЮ одержал вторую победу над Атлетиком Бильбао со счетом 4:1 в ответном полуфинальном матче. Первая игра неделей ранее завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.

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Баски открыли счет в Манчестере благодаря удару Микеля Хаурегисара на 31-й минуте.

Однако во втором тайме Манчестер Юнайтед полностью контролировал игру: Мейсон Маунт сравнял счет, Каземиро вывел команду вперед, Расмус Хойлунд удвоил преимущество хозяев поля, а в конце игры Маунт оформил дубль и установил окончательный счет 4:1.

В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Манчестер Юнайтед в английском дерби встретится с Тоттенхэмом.

ГОЛ! 1:1. Мейсон Маунт, 72 мин

ГОЛ! 2:1. Каземиро, 80 мин

ГОЛ! 3:1. Расмус Хойлунд, 85 мин

ГОЛ! 4:1. Мейсон Маунт, 90+1 мин