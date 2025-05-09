ОФИЦИАЛЬНО. Шесть клубов из Англии сыграют в Лиге чемпионов 2025/26
Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед определят победителя Лиги Европы 2024/25
Шесть клубов из Англии сыграют в Лиге чемпионов 2025/26.
Это стало известно, когда английские клубы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед вышли в финал Лиги Европы 2024/25.
МЮ одержал две победы над Атлетиком Бильбао (3:0 и 4:1), а Тоттенхэм дважды переиграл норвежский Буде-Глимт (3:1и 2:0).
В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао, в английском дерби сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.
Победитель Лиги Европы 2024/25 получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.
Таким образом, Англия будет представлена 6 клубами в ЛЧ следующего сезона – это будет топ-5 АПЛ плюс либо Тоттенхэм, либо Ман Юнайтед.
Только один представитель Англии из шести уже определен точно – это Ливерпуль, досрочный победитель АПЛ 2024/25. На 4 следующих места в ЛЧ претендуют 6 клубов, и борьба идет плотная.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл (63), Челси (63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (по 60).
Турнирная таблица АПЛ 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|35
|25
|7
|3
|81 - 35
|82
|2
|Арсенал
|35
|18
|13
|4
|64 - 31
|67
|3
|Манчестер Сити
|35
|19
|7
|9
|67 - 43
|64
|4
|Ньюкасл
|35
|19
|6
|10
|66 - 45
|63
|5
|Челси
|35
|18
|9
|8
|62 - 41
|63
|6
|Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54 - 42
|61
|7
|Астон Вилла
|35
|17
|9
|9
|55 - 49
|60
|8
|Борнмут
|35
|14
|11
|10
|55 - 42
|53
|9
|Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62 - 53
|52
|10
|Брайтон
|35
|13
|13
|9
|57 - 56
|52
|11
|Фулхэм
|35
|14
|9
|12
|50 - 47
|51
|12
|Кристал Пэлас
|35
|11
|13
|11
|44 - 48
|46
|13
|Вулверхэмптон
|35
|12
|5
|18
|51 - 62
|41
|14
|Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36 - 43
|39
|15
|Манчестер Юнайтед
|35
|10
|9
|16
|42 - 51
|39
|16
|Тоттенхэм
|35
|11
|5
|19
|63 - 57
|38
|17
|Вест Хэм
|35
|9
|10
|16
|40 - 59
|37
|18
|Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35 - 76
|22
|19
|Лестер
|35
|5
|6
|24
|29 - 76
|21
|20
|Саутгемптон
|35
|2
|5
|28
|25 - 82
|11
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