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Лига чемпионов
09 мая 2025, 00:32 | Обновлено 09 мая 2025, 00:46
633
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шесть клубов из Англии сыграют в Лиге чемпионов 2025/26

Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед определят победителя Лиги Европы 2024/25

09 мая 2025, 00:32 | Обновлено 09 мая 2025, 00:46
633
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шесть клубов из Англии сыграют в Лиге чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Шесть клубов из Англии сыграют в Лиге чемпионов 2025/26.

Это стало известно, когда английские клубы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед вышли в финал Лиги Европы 2024/25.

МЮ одержал две победы над Атлетиком Бильбао (3:0 и 4:1), а Тоттенхэм дважды переиграл норвежский Буде-Глимт (3:1и 2:0).

В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао, в английском дерби сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.

Победитель Лиги Европы 2024/25 получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.

Таким образом, Англия будет представлена 6 клубами в ЛЧ следующего сезона – это будет топ-5 АПЛ плюс либо Тоттенхэм, либо Ман Юнайтед.

Только один представитель Англии из шести уже определен точно – это Ливерпуль, досрочный победитель АПЛ 2024/25. На 4 следующих места в ЛЧ претендуют 6 клубов, и борьба идет плотная.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл (63), Челси (63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (по 60).

Турнирная таблица АПЛ 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 35 25 7 3 81 - 35 82
2 Арсенал 35 18 13 4 64 - 31 67
3 Манчестер Сити 35 19 7 9 67 - 43 64
4 Ньюкасл 35 19 6 10 66 - 45 63
5 Челси 35 18 9 8 62 - 41 63
6 Ноттингем Форест 35 18 7 10 54 - 42 61
7 Астон Вилла 35 17 9 9 55 - 49 60
8 Борнмут 35 14 11 10 55 - 42 53
9 Брентфорд 35 15 7 13 62 - 53 52
10 Брайтон 35 13 13 9 57 - 56 52
11 Фулхэм 35 14 9 12 50 - 47 51
12 Кристал Пэлас 35 11 13 11 44 - 48 46
13 Вулверхэмптон 35 12 5 18 51 - 62 41
14 Эвертон 35 8 15 12 36 - 43 39
15 Манчестер Юнайтед 35 10 9 16 42 - 51 39
16 Тоттенхэм 35 11 5 19 63 - 57 38
17 Вест Хэм 35 9 10 16 40 - 59 37
18 Ипсвич Таун 35 4 10 21 35 - 76 22
19 Лестер 35 5 6 24 29 - 76 21
20 Саутгемптон 35 2 5 28 25 - 82 11
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
Хоча від Тотенхема, що має на пункт менше ніж МЮ, ще на пункт в АПЛ відстає ВестХем який має перевагу у 15 очок від трійки що вже забезпечили собі чемпіоншип. Тому дійсно ці дві команди можуть розслабитися давно уже в АПЛ і сконцентруватися на єврокубках. Арсеналу будучи другим цього не вдалося в ЛЧ.
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+1
antt
Цікаво що обидва клуби разом в турнірній таблиці але дуже далеко до лідерів, але близько до аутсайдерів
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+1
Harun Bakircioğlu
У МЮ небольшое преимущество, они только что играли на Сан-Мамесе и уже в курсе что к чему. У Аморима шанс повторить успех САФа в 1991.
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+1
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