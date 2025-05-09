ОФИЦИАЛЬНО. Шесть клубов из Англии сыграют в Лиге чемпионов 2025/26

Шесть клубов из Англии сыграют в Лиге чемпионов 2025/26.

Это стало известно, когда английские клубы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед вышли в финал Лиги Европы 2024/25.

МЮ одержал две победы над Атлетиком Бильбао (3:0 и 4:1), а Тоттенхэм дважды переиграл норвежский Буде-Глимт (3:1и 2:0).

В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао, в английском дерби сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.

Победитель Лиги Европы 2024/25 получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.

Таким образом, Англия будет представлена 6 клубами в ЛЧ следующего сезона – это будет топ-5 АПЛ плюс либо Тоттенхэм, либо Ман Юнайтед.

Только один представитель Англии из шести уже определен точно – это Ливерпуль, досрочный победитель АПЛ 2024/25. На 4 следующих места в ЛЧ претендуют 6 клубов, и борьба идет плотная.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл (63), Челси (63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (по 60).

Турнирная таблица АПЛ 2024/25