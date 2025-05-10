Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев

Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Однако, по информации СМИ, Алонсо отказал руководству «бланкос» возглавлять клуб до начала клубного чемпионата мира 2025. Испанец хочет взять время на отдых и не изъявляет желания тренировать «Реал» на клубном мундиале.

Ожидается, что Алосно подпишет контракт с «бланкос» после КЧМ-2025, а на турнире клуб на временной основе будет тренировать Сантьяго Солари.

Клубный чемпионат мира 2025 стартует 15 июня и пройдет на полях США.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.