Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Испанец не готов тренировать «королевский клуб» на КЧМ-2025
Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Однако, по информации СМИ, Алонсо отказал руководству «бланкос» возглавлять клуб до начала клубного чемпионата мира 2025. Испанец хочет взять время на отдых и не изъявляет желания тренировать «Реал» на клубном мундиале.
Ожидается, что Алосно подпишет контракт с «бланкос» после КЧМ-2025, а на турнире клуб на временной основе будет тренировать Сантьяго Солари.
Клубный чемпионат мира 2025 стартует 15 июня и пройдет на полях США.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.
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