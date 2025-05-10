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  4. Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Испания
10 мая 2025, 00:40 |
557
0

Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев

Испанец не готов тренировать «королевский клуб» на КЧМ-2025

10 мая 2025, 00:40 |
557
0
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Однако, по информации СМИ, Алонсо отказал руководству «бланкос» возглавлять клуб до начала клубного чемпионата мира 2025. Испанец хочет взять время на отдых и не изъявляет желания тренировать «Реал» на клубном мундиале.

Ожидается, что Алосно подпишет контракт с «бланкос» после КЧМ-2025, а на турнире клуб на временной основе будет тренировать Сантьяго Солари.

Клубный чемпионат мира 2025 стартует 15 июня и пройдет на полях США.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.

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Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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